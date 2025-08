Política com propósito

Mateus Marques

A política tem o poder de mudar vidas, para melhor ou para pior. Essa é uma verdade silenciosa, mas profunda. E talvez o maior desafio dos nossos tempos seja lembrar que, antes de ser debate ideológico, a política é prática. É escolha concreta. É decisão que ecoa no cotidiano de milhões de brasileiros. Cada projeto de lei, cada votação, cada decisão tomada sob o ritmo acelerado do plenário carrega o potencial de mudar realidades.

O que ali parece um ajuste técnico, uma escolha orçamentária entre cifras e rubricas, representa na vida do cidadão. Quando um político vota, o povo sente. Quando um orçamento é aprovado, o povo vive — ou sobrevive. Quando uma pauta é esquecida, o povo espera, às vezes, por tempo demais. É por isso que a política precisa reencontrar seu propósito essencial: ser útil. Ser serviço. Ser instrumento de dignidade.

Vivemos um momento em que a sociedade, saturada de escândalos e disputas, clama não apenas por mudanças de nomes ou de partidos, mas por uma nova forma de fazer política, mais humana, mais responsável, mais conectada com quem está do outro lado da decisão. O político, mais do que um gestor de interesses, precisa se enxergar como ponte entre o Estado e o cidadão.

A pergunta não deve ser apenas “o que fazer?”, mas “para quem e com que consequência?” Saúde, educação, segurança, mobilidade, assistência. Nada disso é abstrato. São urgências reais que batem à porta do povo todos os dias. E o que se decide nos gabinetes repercute sem ruído, mas com impacto, na mesa de cada brasileiro. Política útil é aquela que reconhece o outro. Que se mede não por curtidas, mas por resultados. Que enxerga no orçamento um projeto de futuro, e na lei um escudo de proteção.

O Brasil precisa aprender a compartilhar decisões para fortalecer sua democracia. Porque quando o povo participa, a política ganha sentido. Quando o político escuta, a política se humaniza. E quando ambos caminham juntos, o País avança. O Brasil ainda pode se orgulhar da sua política. Mas, para isso, ela precisa ser mais do que palco: precisa ser solução. Precisa olhar menos para si e mais para quem a sustenta. E isso começa com pequenas escolhas feitas todos os dias, por homens e mulheres que decidiram servir ao público.

A política muda quando o político compreende que o seu papel não é ser centro, mas ser meio. Não é ocupar espaço, mas gerar impacto. Não é apenas existir, é ser necessário.



Advogado criminalista e professor da UNISC