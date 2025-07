Responsabilidade por danos climáticos entra na agenda global

A recente decisão da Corte Internacional de Justiça (CIJ) ao reconhecer que os países podem ser responsabilizados legalmente por danos causados ao clima é um marco importante na luta contra o avanço das mudanças climáticas. A medida estabelece que as nações têm a obrigação de evitar danos ao meio ambiente, e a omissão pode configurar violação e culminar em responsabilização judicial dos envolvidos. Por enquanto, não tem força de lei, mas deve funcionar como uma orientação para os estados membros da ONU no desenvolvimento de ações para mitigar os danos ao meio ambiente.

Esse posicionamento da Corte era aguardado desde 2023, quando a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas questionou os deveres dos países diante da crise climática e das consequências legais. A iniciativa atende à crescente demanda por comprometimento eficaz daqueles que historicamente mais contribuíram para o aquecimento global, e vem em meio ao crescimento da ocorrência de eventos climáticos extremos, a exemplo da enchente histórica de maio de 2024 no Rio Grande do Sul.

No caso do Brasil, a decisão serve como incentivo para fortalecer programas de preservação ambiental, avançar na redução das emissões de gases de efeito estufa e acelerar a transição para uma matriz energética limpa. Essas ações podem reforçar o posicionamento do País em negociações internacionais por financiamentos e compensações por perdas e danos — temas centrais da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada em novembro, em Belém (PA).

Entretanto, o Brasil não está imune a futuramente ser responsabilizado por prejuízos causados por desmatamento, incêndios florestais e projetos que colocam em risco o meio ambiente. A degradação de áreas da Amazônia e a falta de fiscalização efetiva em territórios protegidos, por exemplo, expõem as falhas e a necessidade de aprimoramento das estratégias de conservação, sob pena de comprometer a credibilidade do País nos acordos internacionais sobre clima.

A decisão da CIJ reforça que os compromissos assumidos precisam se traduzir em ações concretas, compatíveis com a responsabilidade de cada nação na crise ambiental. Isso vale tanto para grandes emissores quanto para países com biomas estratégicos, como o Brasil, que deve alinhar o discurso ambiental às práticas reais, sob o risco de responder juridicamente pelos danos ao planeta.