Avós, guardiões da memória e do afeto

Greice Carvalho

Em um mundo cada vez mais acelerado, onde o tempo escorre pelas mãos e os vínculos se fragilizam, os avós seguem como pilares silenciosos sustentando histórias, amparando gerações e cultivando afetos que resistem ao tempo. Mais do que cuidadores, são a ponte viva entre o passado e o futuro.



A saúde mental se fortalece nos vínculos. E poucos são tão potentes quanto o que une avós e netos. Em tempos de pressa, telas e isolamento emocional, esse encontro entre gerações é um respiro de afeto, um convite à escuta, à presença e à transmissão daquilo que não se ensina nos livros: a sabedoria da vida.



Com a entrada da mulher no mercado de trabalho, os avós passaram a exercer um papel ainda mais presente nas rotinas familiares. Muitos são rede de apoio diária, acolhendo netos em finais de semana, noites e até mesmo nos pequenos grandes desafios da infância. Em algumas famílias, preferem-se os braços dos avós ao pátio da escola, escolha que fala de confiança, carinho e da sabedoria que só os anos trazem.



Mas é preciso reconhecer: ninguém nasce avô ou avó. Torna-se, é uma construção. Não deve ser romantizada nem imposta. Muitos assumem esse lugar antes do desejo, por necessidade. Por isso, o diálogo entre pais e avós é essencial para que os limites sejam respeitados e o vínculo, saudável.



Avós que não cuidam diariamente dos netos não são menos importantes. O que conta é a qualidade do tempo compartilhado: as histórias, os abraços, os conselhos que se tornam bússolas afetivas para a vida. Os avós já foram pais. Sabem das dores e das delícias. Com eles, cada descoberta vira celebração com menos cobrança e mais presença.



A relação entre avós e netos é uma troca rica e vital. Ajuda a criança a se desenvolver emocionalmente e permite aos avós verem a vida se renovar. Todos ganham saúde mental. O afeto que nasce ali é alimento para a alma.



Avós, permitam-se amar com leveza, ensinar com doçura, acolher com sabedoria. Netos, valorizem cada gesto, cada memória compartilhada. São esses momentos que, um dia, aquecerão o coração quando o tempo for apenas lembrança.



Memória se constrói assim, em pequenos instantes de amor que atravessam gerações. No dia 26 de julho, Dia dos Avós, é tempo de celebrar esse elo precioso, feito de amor, escuta e presença. Que esse vínculo siga vivo e pulsante, lembrando-nos da beleza contida nas relações que atravessam o tempo.



Coordenadora do curso de Psicologia da Estácio Porto Alegre