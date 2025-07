Precisão e cuidado: a nova era da medicina cardiovascular

Marcelo Sabedotti

Vivemos uma era de transformações aceleradas na medicina, impulsionadas por tecnologia, novos fluxos de trabalho e o avanço da inteligência artificial. No campo da cardiologia, essas mudanças se traduzem diretamente em mais qualidade de vida, mais agilidade nos diagnósticos e, principalmente, mais segurança para os pacientes.

A hemodinâmica, especialidade que permite diagnosticar e tratar doenças cardiovasculares por meio de procedimentos minimamente invasivos, tem sido um dos maiores símbolos desse progresso. Com o uso de equipamentos modernos, hoje é possível obter imagens de altíssima definição com doses muito baixas de radiação: algo essencial tanto para o paciente quanto para os profissionais da saúde. Isso representa não apenas mais precisão no tratamento, mas uma mudança de paradigma: deixa-se de “tratar por excesso” para atuar de forma cirúrgica, objetiva, sem margem para dúvidas.

Esse tipo de tecnologia permite identificar exatamente qual segmento de uma artéria está comprometido, ou se há, de fato, necessidade de uma intervenção. Em outras palavras, a decisão médica deixa de ser baseada em suposições para se apoiar em evidências objetivas. E mais do que isso: tratamentos antes cirúrgicos, como a troca de válvula aórtica, hoje podem ser realizados via cateter, com riscos muito menores e recuperação mais rápida.

Mas esse avanço não se limita à estrutura física ou aos aparelhos de última geração. Ele depende de investimento contínuo na formação das equipes, na capacitação de profissionais e na integração com outras áreas médicas. Também exige que os fluxos sejam repensados, tornando o atendimento mais ágil e resolutivo. Em um cenário ideal, o paciente infartado recebe o diagnóstico, é encaminhado ao procedimento e tem a artéria desobstruída em até 90 minutos, algo plenamente viável com protocolos bem definidos e equipes bem treinadas.

A medicina se reinventa diariamente para entregar mais humanidade, precisão e qualidade de vida, investindo em planejamento, investimento e valorização das equipes que atuam no cuidado com o coração.

Médico e Chefe do Serviço de Hemodinâmica do Círculo Saúde