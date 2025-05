Influenza aviária revela solidez do agro

Deniz Anziliero

A confirmação do primeiro foco de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP H5N1) em um plantel comercial no Brasil, mais especificamente em uma granja de reprodutores, localizada no município de Montenegro/RS, marca um momento sensível, mas também revelador. A Influenza Aviária é uma enfermidade de notificação obrigatória aos órgãos oficiais nacionais e internacionais. Em 2023, o Brasil já havia registrado casos da doença, porém restritos a mamíferos marinhos e aves silvestres - sem interferência na produção avícola comercial. Ao longo de 2024, mesmo diante do avanço global da doença - mais de 940 casos foram registrados em cerca de 45 países, segundo a Organização Mundial de Saúde Animal.

O Brasil manteve seu status sanitário praticamente intacto, com apenas 15 ocorrências em aves silvestres e nenhuma em granjas comerciais ou de subsistência. Esse histórico recente de controle eficiente reforçou o Brasil como uma potência confiável na produção de proteína animal.

A resposta imediata ao foco em Montenegro é reflexo da maturidade institucional conquistada pelo setor. O Serviço Veterinário Oficial (SVO-RS) e o Ministério da Agricultura já colocaram em prática o Plano Nacional de Contingência para Influenza Aviária. Esse tipo de prontidão é fruto de décadas de investimento em programas sanitários eficazes, capacitação e treinamento de pessoas, conduzidos com firmeza por entes públicos e entidades privadas, como a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

Ainda que o momento exija atenção, é fundamental reforçar à população: o consumo de carne de frango e ovos segue seguro. A doença não é transmitida por meio da ingestão desses alimentos. O alerta deve estar voltado à vigilância sanitária e não ao medo do consumidor.

Se há algo em que o Brasil pode se orgulhar é da condução de suas políticas de defesa agropecuária. São mais de 150 países que reconhecem e atestam a qualidade da proteína animal produzida aqui — um verdadeiro selo de confiança internacional.

Casos como este nos lembram que, mesmo organizados, estruturados e preparados, estarmos sempre sujeitos às surpresas e desafios da natureza. A biologia não descansa. Porém, com transparência, qualidade técnica e seriedade, seguiremos sendo um exemplo global de gestão sanitária. Que este episódio não abale, mas reforce a confiança que o mundo deposita na avicultura brasileira.

Diretor da Escola do Agronegócio da Atitus Educação