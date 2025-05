O Web Summit Rio e o poder das pessoas

Bernardo Krebs

“O maior evento de tecnologia do mundo”. Esta é uma das tantas definições que o evento recebe. E de fato é! A edição de 2025 comprova que ele certamente está brigando pelo topo da lista. Com mais de 34 mil pessoas e quase 1.400 startups no Riocentro, a comunidade global de tecnologia se conectou para aprender e moldar o futuro.



Em uma agenda intensa com uma grande empresa de tecnologia carioca que atende os principais bancos e estados do Brasil, ouvi um relato muito importante de uma liderança de Capital de Risco da companhia: “Em que momento o mercado definiu que uma empresa que cresce 30% ao ano não é uma empresa importante para ser investida?”.



Essa visão pode parecer óbvia para quem está olhando de fora, mas no mercado de inovação e tecnologia, décadas atrás tivemos um boom onde o investimento de risco mirava exclusivamente em negócios que poderiam crescer 10 vezes ou mais do seu tamanho real. Isso deu certo em alguns casos, mas fracassou em sua maioria esmagadora.



E é aí que entra o fator Brasil na jogada. É excelente nos inspirarmos em mercados internacionais de referência, mas precisamos ponderar o nosso contexto antes de criar verdades. Em uma economia que está em crise, com o dólar nas alturas e as taxas de juros subindo, conseguir se conectar com empresas que ainda assim crescem 30% ao ano é algo incrível! E certamente suas lideranças e colaboradores podem trazer conhecimentos riquíssimos.



Em outro bate-papo no evento, uma jovem empresária social brasileira contava como estava fechando uma segunda rodada de investimento na sua startup, que tem como foco fazer entregas em “zonas de risco” - locais onde motoristas de aplicativos e entregadores não vão. Na sua visão, a solução era simples: dialogar com todos os envolvidos no negócio, basicamente pautado em escuta ativa. Ou seja, as ações da empresa estavam sempre respondendo para anseios variados, dos sócios e investidores aos parceiros e clientes. O Web Summit Rio mostrou algo muito poderoso, que por vezes pode ser óbvio, mas que acabamos deixando passar na rotina intensa de um mundo ágil. As respostas para os pontos mais difíceis estão na nossa frente, basta pararmos, avaliarmos com critério e calma, ouvirmos os outros e agirmos com alinhamento ao nosso propósito. Não precisamos rodar o mundo para descobrir isso, pois o mundo também está vindo até nós. Precisamos agir!

Empresário e CEO da Gama