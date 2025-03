Uma década de Procuradoria da Mulher na ALRS

Silvana Covatti Não é figura de linguagem dizer que parece que foi ontem o dia em que participei da aprovação da criação da Procuradoria Especial da Mulher, em 2015 como integrante da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. No ano seguinte, quando fui presidente da Casa, tive a honra de inaugurar a sala da Procuradoria. Um espaço de acolhimento para todas as gaúchas que buscam orientação e proteção.Agora, ao encerrar minha segunda passagem como Procuradora, celebro os 10 anos de sua existência, que já ajudou centenas de mulheres, especialmente em situações de violência. Infelizmente, o feminicídio segue sendo pauta dos nossos noticiários e não podemos permitir que essa realidade continue. Precisamos agir com firmeza e fortalecer políticas públicas que garantam segurança e justiça para as vítimas.Durante o último ano, a atuação da Procuradoria ultrapassou fronteiras, unindo forças em uma corrente solidária com as Procuradorias de Santa Catarina e do Paraná, arrecadando doações, através da campanha SOS RS, para milhares de mulheres desabrigadas pelas enchentes de maio de 2024.Mas a luta pela dignidade feminina não pode se limitar a respostas emergenciais. Por isso, em 2024, nossa bandeira foi fomentar o empreendedorismo feminino como forma de combate a violência doméstica, acompanhando a elaboração de projetos junto ao Governo do Estado para incentivar mulheres na busca da sua independência financeira.Mais do que um elo entre a população e o Parlamento, a Procuradoria da Mulher é um espaço de escuta, acolhimento e ação. São mais de 70 procuradorias nas Câmaras Municipais gaúchas e é preciso que este trabalho seja ampliado para que cada mulher gaúcha tenha onde buscar ajuda e proteção.Neste mês onde damos visibilidade à potência feminina, é importante lembrarmos que se dermos as mãos umas para as outras nossa força se multiplica, nossa rede de proteção se expande e nossa realidade pode - e deve - ser transformada.Vida longa à Procuradoria Especial da Mulher!