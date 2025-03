Lula em queda: rejeição cresce com crise e falhas na comunicação

Leonardo Godinho

Nos últimos meses, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem enfrentado uma queda significativa em sua aprovação popular. Pesquisas recentes indicam que a avaliação negativa da administração atingiu 44%, superando a positiva. Esse declínio pode ser atribuído a diversos fatores, incluindo a alta nos preços de alimentos e combustíveis, que têm impactado diretamente o cotidiano dos brasileiros.

Em resposta às críticas e a desaprovação popular, o governo federal resolveu apostar na mudança da estratégia de comunicação. Lula substituiu o então ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, pelo publicitário Sidônio Palmeira. A mudança se deu claramente para dar um maior espaço à propaganda das ações do governo. A ideia era trazer visibilidade às ações do governo federal, mas, no marketing político, quando se joga luz sobre um problema sem uma solução clara, a percepção pública tende a piorar. Em vez de melhorar a imagem da gestão, a nova abordagem pode estar reforçando a insatisfação popular, evidenciando ainda mais os desafios que o governo enfrenta na entrega efetiva de políticas públicas que resultem positivas no cotidiano das pessoas.

A troca no comando da comunicação se revela insuficiente para reverter a tendência de desaprovação. A escalada nos preços de itens essenciais, como o café, que atingiu R$ 145,00 o quilo, tem gerado insatisfação generalizada, justamente na camada mais popular do Brasil. Além disso, a percepção de que promessas de campanha não estão sendo cumpridas contribui para o desgaste da imagem presidencial.

Outro aspecto que merece atenção são os discursos improvisados de Luis Inácio Lula da Silva, nos quais, por vezes, ocorrem gafes ou mesmo contradições em relação a declarações anteriores. Essas inconsistências na liderança política do presidente tendem a minar a confiança do público reforçando a tendência de aumento da rejeição da imagem.

A chance de reverter esse cenário, seria a disposição do governo em alinhar suas práticas de comunicação com ações concretas na gestão econômica e no cumprimento das promessas eleitorais. A transparência e a coerência entre discurso e prática são fundamentais para reconquistar a confiança da população e estabilizar a aprovação governamental. Parece não ser o caminho adotado!

Especialista em comunicação política