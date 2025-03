Alavanca para o empreendedorismo feminino

Débora Balbinotti Lunardi



As mulheres representam 34% dos empreendedores do país, conforme dados do Sebrae, e muitas delas estão presentes no varejo, à frente de pequenas lojas de bairro a novos modelos de negócio no e-commerce. Elas não lideram seus negócios pior ou melhor do que os homens. Lideram diferentemente.



Mulheres não crescem sozinhas: criam uma rede de apoio, estabelecendo parcerias com entidades e compartilhando suas experiências com outras empreendedoras, de modo a inspirar e a multiplicar o benefício para o seu negócio e, tambem, para o próprio conceito do empreendedorismo feminino. A presença delas no mercado traz como consequência alto impacto econômico, aumentando a renda, o emprego e arrecadação de impostos. E traz, ainda, uma importante repercussão social, com o rompimento de estereótipos e promoção de igualdade de gênero.



A CDL Mulher, o braço do empreendedorismo feminino da Federação Varejista do RS, atua para tornar-se uma rede de apoio a fim de criar ferramentas de trabalho e de oportunidades de formação para a mulher. Exemplo disso é o próprio movimento para fomentar, dentro das CDLs associadas, a criação da CDL Mulher. Esses núcleos auxiliam as mulheres a melhorarem a gestão e as relações de suas empresas, a exemplo das rodadas de negócios que promovemos entre empresas conduzidas apenas por mulheres, estimulando transações comerciais, união da categoria e networking.



Assim, reforçamos nossa presença para auxiliar os negócios seguindo nosso propósito de unir, compartilhar e, então, crescer.

Diretora CDL Mulher RS