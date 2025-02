A influência de eventos como agentes de transformação de economias locais

Fabio DamasA economia brasileira cresceu mais do que o esperado em 2024, fechando o ano com um PIB acima de 3%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Isso surpreendeu todas as estimativas realizadas pelo mercado até então. Com uma grande movimentação econômica neste ano, eventos culturais, corporativos e sociais impactam diretamente esse crescimento, já que movimentam um valor expressivo de dinheiro.Promover um evento, por sua vez, demanda grandes investimentos, estruturas, planejamento e organização para todos os envolvidos, sejam eles expositores ou visitantes. No entanto, quase nunca paramos para pensar nos resultados gerados para a cidade na qual ocorre. Ao planejar uma feira ou show, por exemplo, um bom número de pessoas é atraído para a cidade para participar e assistir. Isso com certeza pode ser uma injeção econômica significativa para todo o comércio e turismo local, afetando muitos setores, ainda mais se for uma cidade pequena. Assim, o impacto de um evento pode variar bastante, indo desde a expansão dos lucros como o aumento de prejuízos. Tudo depende da forma como é feito na fase de pré-evento, sendo talvez a principal parte do planejamento, uma vez que pode trazer consequências negativas. Assim, setores como hotelaria, varejo, transporte e alimentação são os mais afetados. Além da economia, a cultura da cidade que irá sediar o evento costuma entrar em uma cadeia produtiva por conta da produção de conteúdo dos visitantes, que está muito em voga hoje em dia. Por sua vez, no aspecto social, promover uma feira ou um espetáculo pode trazer inúmeros benefícios que vão contribuir para a qualidade de vida dos habitantes da região. A melhoria na segurança, do transporte e a renovação urbana - com a construção de novas estruturas para comportar o evento - são de extrema importância. Dessa forma, ficará um legado que será aproveitado pela população. Portanto, é essencial que as autoridades e os organizadores escutem o que os residentes têm a dizer a respeito das infraestruturas, pois são mudanças que ficarão para a posteridade.Já o impacto ambiental de um evento pode ser imenso, uma vez que toneladas de lixo serão geradas, além do aumento da emissão de gases poluentes devido a uma grande quantidade de objetos descartáveis utilizados e o aumento do uso do transporte. Contudo, com uma boa gestão, é possível criar soluções sustentáveis e alternativas que diminuam os estragos causados. Para finalizar, é importante pontuar que as estruturas da realização de um evento ficarão na cidade, tanto para outros que venham a ser feitos no futuro, quanto para o uso dos próprios moradores. Por conta disso, o projeto precisa ser muito bem planejado e amarrado, já que modificar toda uma região para ser utilizada apenas uma única vez não vale a pena. É necessário pensar em todos os impactos que irá trazer para o local e como cada setor poderá lucrar com isso. CFO e sócio-fundador da Bilheteria Express