A inovação é tarefa de todos

Marcelo Reichert

Na era da transformação digital e da inteligência artificial, é comum associarmos a inovação a grandes pesquisas, a laboratórios renomados e a tecnologias avançadas. Entretanto, a inovação não é restrita a um único conceito. É, acima de tudo, um exercício de criatividade que pode e deve ser tarefa de todos.

É essencial que a inovação seja parte da cultura dos negócios atuais. É ela quem garantirá a continuidade e crescimento do negócio. Contudo, para isso acontecer, as empresas precisam abrir espaço para que seus colaboradores possam ser protagonistas e agentes criativos. Criando, assim, a mudança que eles almejam ver acontecer dentro do seu ambiente de trabalho.

Uma forma de implementar esse conceito é através da criação de grupos multidisciplinares, compostos por colaboradores voluntários engajados em buscar ideias e soluções inovadoras. Equipes com diferentes perfis permitem que soluções simples, diferentes e audaciosas nasçam e sejam implementadas com mais agilidade e entusiasmo. A inovação a várias mãos deve ser incorporada aos processos, ser parte do dia a dia, e tornar-se uma prática contínua e presente em cada área do negócio.

Muitas vezes, as ideias mais transformadoras surgem de quem está diretamente envolvido com os desafios cotidianos — seja o colaborador na linha de frente, o consumidor que sugere melhorias ou até mesmo a comunidade ao redor. Por isso, é fundamental que a empresa esteja sempre atenta ao seu cliente. O foco não deve ser apenas a venda, mas a identificação das reais necessidades de quem compra seu produto ou contrata seu serviço, além da busca por soluções que atendam a essas demandas de forma eficaz e criativa.

A empresa que adota a inovação como posicionamento não entra em zona de conforto. Isso porque inovar passa por treinar a percepção para identificar oportunidades, desafios e soluções, sempre indo além do óbvio. No contexto atual dos negócios, é necessário antecipar mudanças e se adaptar com agilidade às novas demandas do mercado e dos clientes. A inovação exige coragem para experimentar, aprender com os erros e se reinventar constantemente. Quando internalizada, compartilhada e vivenciada por todos, ela se torna um verdadeiro diferencial e potencializa o sucesso contínuo do negócio.

CEO da FCC