Antes de qualquer laudo, há um ser humano

Greice Carvalho

Nos últimos anos, avançamos significativamente na compreensão sobre o autismo. A mudança da nomenclatura para Transtorno do Espectro Autista (TEA), substituindo termos antigos como "transtorno invasivo do desenvolvimento" ou "síndrome de Asperger", reflete esse avanço. Mas a mudança não é apenas linguística: é um convite a enxergar o espectro com maior abrangência e profundidade.

O diagnóstico precoce é fundamental. Ele permite intervenções que podem melhorar significativamente a qualidade de vida da pessoa autista. No entanto, mais do que um rótulo, o diagnóstico deve ser compreendido como uma bússola, e não como um destino. Avaliar cada fase do desenvolvimento, considerando não apenas aspectos neurológicos, mas também sociais e ambientais, é essencial. Afinal, o autismo não acontece no vácuo — ele se manifesta em contextos, famílias, escolas e comunidades que precisam estar preparadas para acolher.

Para muitas famílias, receber o diagnóstico pode ser desafiador. Surge o medo do desconhecido, a insegurança sobre o futuro, a busca por respostas. Mas entender o autismo vai além de um laudo. Trata-se de um processo de aceitação e adaptação, tanto para a pessoa autista quanto para aqueles ao seu redor. É preciso lembrar que cada indivíduo no espectro tem sua singularidade, suas potências e desafios. O diagnóstico não define quem ele é — apenas ajuda a compreender sua maneira única de perceber o mundo.

Por isso, é fundamental que a sociedade amplie seu olhar sobre a neurodivergência. Inclusão não é apenas acesso, mas pertencimento. Não basta abrir portas; é preciso garantir que as pessoas possam transitar por elas com dignidade, respeito e autonomia. Isso passa por adaptações nas escolas, nos ambientes de trabalho, nas políticas públicas e, sobretudo, na forma como enxergamos o autismo: não como uma limitação, mas como uma forma legítima de existir.

Se há algo que precisamos aprender com o TEA, é que a diversidade é uma riqueza, não um obstáculo. Cada pessoa autista traz ao mundo sua visão singular, suas habilidades especiais, sua forma única de sentir e interagir. E cabe a nós, enquanto sociedade, garantir que essa singularidade não apenas seja reconhecida, mas valorizada.

Que possamos seguir evoluindo, nomeando para compreender, diagnosticando para incluir, mas sempre lembrando: antes de qualquer laudo, há um ser humano. E esse deve ser o nosso foco principal.

Coordenadora do curso de Psicologia da Estácio Porto Alegre