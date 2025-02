Estiagem, um problema recorrente no RS

Ricardo Lins Portella Nunes

A importância da irrigação está muito bem expressa no dizer do indiano N.D. Gulhati: “Irrigação, em muitos países é uma antiga arte, tão velha quanto a civilização, mas para o mundo todo é uma ciência moderna, a ciência da sobrevivência!” Essa prática é crucial para o desenvolvimento, especialmente no Rio Grande do Sul, onde o setor primário é a principal força econômica. No entanto, o Estado enfrenta desafios históricos na gestão de recursos hídricos e na implementação de políticas públicas eficazes. A Lei 10.350, de 1994, trouxe avanços com a criação de comitês de bacias hidrográficas e diagnósticos de demandas, mas a falta de continuidade nas políticas e a desorganização administrativa prejudicaram o seu progresso.



As barragens de Jaguari e Taquarembó, iniciadas em 2008, ainda não foram concluídas, enfrentando ao longo dos anos entraves burocráticos e políticos. Essa situação afetou também a relação com o Governo Federal, aumentando o risco de rompimento de convênios e a devolução de recursos investidos. As obras foram finalmente retomadas pelo Governo Estadual no ano passado, quase 20 anos após os primeiros estudos. Enquanto isso, apenas 2% da área plantada de soja, principal produto de exportação do Estado, é irrigada, deixando 98% da produção vulnerável às estiagens, já que apenas 16% da precipitação ocorre durante a safra.



A falta de uma política robusta de armazenamento e irrigação resulta em perdas significativas, incluindo safras perdidas, empregos não gerados e impostos não arrecadados. O setor de Engenharia de Infraestrutura espera que o FUNRIGS e o Plano Estadual de Segurança Hídrica possam reverter esse cenário, promovendo investimentos estruturados e de longo prazo. A implementação de uma política eficaz de irrigação, aliada à infraestrutura de armazenamento e escoamento, pode elevar o Rio Grande do Sul a um patamar competitivo internacional, reduzindo perdas e garantindo retornos sustentáveis para a sociedade.



Sendo otimista, caso essas medidas prosperem, o Rio Grande do Sul poderá, no futuro, reduzir as perdas recorrentes do setor primário causadas por sucessivas estiagens e passar a produzir com maior segurança e retorno sustentável, graças a uma infraestrutura de irrigação eficiente e bem planejada.



Coordenador do Conselho de Infraestrutura e vice-presidente do Sistema Fiergs