Reduzir distâncias para curar o câncer infantil

Rômulo Serpa

O câncer é uma das principais causas de morte entre crianças e adolescentes no mundo. E a depender do local onde o paciente nasce, a doença pode significar uma sentença de morte - mesmo se ele tiver pouca idade. Isso porque países de média e baixa renda têm maior disparidade no acesso ao tratamento quando comparados àquelas nações desenvolvidas. Há poucas semanas, a Organização Pan-Americana da Saúde publicou um alerta destacando que, em países ricos, as chances de cura chegam a 80%. Por outro lado, naqueles com maior vulnerabilidade social, esse índice alcança apenas 20%.

Entre os tipos mais comuns da doença está a leucemia, que corresponde a cerca de 25% a 35% de todos os cânceres infantis. E ao contrário do que acontece com os adultos, que desenvolvem tumores, na maioria das vezes, em decorrência dos maus hábitos de vida ou fatores ambientais, em crianças e adolescentes, a enfermidade, frequentemente, é resultado de defeitos celulares que ocorrem durante o desenvolvimento embrionário.

Como em qualquer tumor, o diagnóstico e o início de tratamento precoces são determinantes para ampliar as possibilidades de cura. Contudo, é justamente nesse ponto que esbarramos nas maiores dificuldades, pois existem poucos serviços especializados em atendimento a pacientes oncológicos com idade entre zero e 19 anos. No Estado, há seis centros: três deles na Capital e os outros pelo interior - em Santa Maria, Passo Fundo e Caxias do Sul.

Em outras palavras, um paciente de Uruguaiana precisa, obrigatoriamente, percorrer mais de 300 quilômetros para ter acompanhamento médico. E para além da distância, o câncer infantojuvenil impõe outros desafios impossíveis de mensurar: as famílias enfrentam dificuldades para conseguir transporte, acomodação e recursos financeiros para cobrir os gastos que envolvem o tratamento - o que pode agravar a situação de vulnerabilidade social de muitos núcleos familiares.

Neste Dia Internacional do Câncer Infantil, devemos concentrar nossos esforços para reduzir distâncias e romper com as barreiras que impedem o acesso ágil e efetivo a diagnósticos e tratamentos. Precisamos fortalecer nossas redes para que se tornem capazes de atender não somente crianças e adolescentes, mas famílias inteiras que são impactadas pela doença. Não podemos deixar que o câncer seja uma sentença de morte para quem tem a vida toda pela frente.

Médico Hematologista do Hospital de Clínicas Ijuí