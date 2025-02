Escola é para ensinar, não doutrinar

Fernanda Barth

A escola deve ser um ambiente de aprendizado, não um espaço para militância político-ideológica. Seja de direita, esquerda ou centro, a sala de aula não pode ser usada como palanque para professores e ativistas que tentam impor suas visões aos alunos. Foi com essa preocupação que apresentamos e aprovamos a Lei Escola Sem Doutrinação em Porto Alegre, garantindo que as crianças tenham acesso a um ensino de qualidade, sem interferências ideológicas.

No entanto, como já era esperado, a esquerda radical, que deseja transformar as escolas em fábricas de militantes, entrou com uma ação para revogar a lei, alegando inconstitucionalidade. Esse movimento não é novidade. Sempre que uma decisão democrática contraria seus interesses, eles recorrem ao Judiciário para tentar derrubá-la. Quando não vencem no voto, tentam ganhar no tapetão, desrespeitando a vontade da maioria da população.

O que está em jogo aqui é a liberdade das famílias de garantirem uma educação neutra e de qualidade para seus filhos. A Lei Escola Sem Doutrinação não impede que professores ensinem conteúdos previstos no currículo escolar. O que ela faz é estabelecer limites para evitar abusos, impedindo que profissionais da educação utilizem a sala de aula para fazer campanha política e incutir suas opiniões pessoais nos alunos, especialmente em crianças entre o 1º e o 5º ano, que são as mais vulneráveis à influência de adultos.

A normativa prevê a afixação de cartazes em todas as salas de aula da rede municipal, reforçando a diretriz de que o espaço escolar deve ser dedicado ao ensino e não à doutrinação. Essa medida é um passo fundamental para proteger nossas crianças e garantir que a escola cumpra seu verdadeiro papel: preparar os alunos para o futuro, desenvolvendo pensamento crítico com base no conhecimento e na ciência, e não no ativismo político.

Diante da tentativa da esquerda de revogar essa lei, é fundamental que pais, responsáveis e cidadãos conscientes se mobilizem. Estamos lançando um abaixo-assinado em defesa da Lei Escola Sem Doutrinação, e contamos com o apoio de toda a população para impedir que nossas crianças sejam usadas como massa de manobra ideológica.

A educação deve ser um instrumento de aprendizado, não de manipulação. Somente com o apoio da população vamos garantir que nossas escolas sejam locais de ensino, e não de militância.

Vereadora em Porto Alegre (PL)