Gaúchos casam mais

Kátia Feil

O tempo, a vida e a sociedade podem ter mudado, mas diariamente casais tomam a decisão de formalizar seus relacionamentos. Percebo isso no meu dia a dia, quando sou procurada para organizar cerimônias e festas de casamentos. Já produzi casamentos para cerca de 170 casais de brasileiros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Aliado a isso, dados como os da Pesquisa de Estatísticas do Registro Civil feita pelo Instituto Brasieiro de Geografia e Estatística (IBGE) comprovam. O levantamento mais recente, aponta que os gaúchos estão no topo do pódio quando o assunto é tempo de casamento, com 16 anos e 8 meses, em média.

Também chama a atenção que a idade dos noivos aumentou, assim como o número de pessoas que casaram pela segunda vez, que dobrou nas últimas duas décadas. A média de idade dos cônjuges, que era de 29 anos para os homens e 26 para as mulheres, passou para 31 entre eles e 29 para elas. As pessoas têm cumprido mais os ritos, como namoro e noivado até chegar na formalização do relacionamento com o casamento. Isso tem um impacto direto no aumento das famílias com os filhos.

A maturidade dos noivos acompanha um dado curioso do levantamento: o número de cônjuges que se casaram solteiros, apesar de ainda ser maioria (69%), teve uma queda, e agora figura bem abaixo dos 86,7% de 2002 e 78,2%, de 2012, últimos anos que o estudo foi realizado. Em contrapartida, se em 2002, os noivos já divorciados ou viúvos representavam apenas 12,8%, o número subiu para 21,4% em 2012, e chegou a 30,4% em 2022 — nestes casos, as mulheres têm uma idade média de 41 anos e, o homem, de 45.

A Worldwide Marriage Encounter, organização americana, destacou o segundo domingo do mês de fevereiro para celebrar o casamento como a base da família e da sociedade. Como cerimonialista organizo dezenas de casamentos por ano. Auxilio os casais a realizarem um dos momentos mais felizes de suas vidas, afinal de contas, reunimos amigos e familiares com o objetivo de celebrar o amor e a cumplicidade.

Relações públicas e cerimonialista