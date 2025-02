2024 fechou bem na economia, mas não na PI

Alexandro Ribeiro

A resiliência, traço marcante do nosso povo que enfrentou um ano tão diferente quanto foi 2024, também se refletiu nos números da economia, já que apesar das graves adversidades, que colocaram à prova a força do gaúcho em se manter de pé, o Estado apresentou um importante crescimento do PIB, "no acumulado de 2024, de janeiro a setembro, o PIB cresceu 5,2%" (publicado no JC em 06/01/2025). Contudo, apesar dos números da economia, de um modo geral, nos mostrar um cenário de otimismo, os números relacionados à Propriedade Intelectual acendem um sinal de alerta.

Os números gerais da Propriedade Intelectual, segundo os dados divulgados pelo INPI, colocam o Rio Grande do Sul em 6º lugar no ranking geral de unidades federativas depositantes de pedidos relacionados a matéria em 2024. Segundo os dados da autarquia, em 2024 houve 157.920 depósitos de SP, 46.141 de MG, 36.022 do PR, 32.813 de SC, 31.842 do RJ e 24.218 do RS.

Os números positivos do Rio Grande ficaram por conta das tecnologias industriais, que mantiveram o RS em terceiro lugar, entre depósitos de Patentes (815), e de Desenhos Industriais (608). Esses números são animadores, pois demonstram a presença do RS na inovação no campo industrial, especialmente quanto ao desenvolvimento de tecnologias patenteáveis, entre invenções e melhoramentos cabíveis em tecnologias já existentes.

No campo comercial, o RS foi responsável por 22.401 pedidos de registro de marca, que nos deixou em 6º lugar, na mesma ordem do ranking geral. Apesar de altos, esses podem não ser os melhores números, e chamam atenção na medida em que é o setor terciário - comércio e serviços - quem comanda a economia brasileira. Para esse setor, as marcas são a moeda forte e de extrema importância, pois é a forma como o consumidor reconhece a empresa, e, mais ainda, sendo o setor terciário quem comanda a economia brasileira, entrar para o mercado sem deter o registro da marca é uma conduta temerária, que põe em xeque a operação e o investimento do empresário.

Esses números revelam que a PI ainda carece de valorização pelo empresariado gaúcho, na medida em que esses ativos possuem valor que se converte em riqueza, para o empresário e para a sociedade, e falando especialmente em relação às marcas, é a garantia de segurança e tranquilidade para o crescimento seguro de uma empresa.

Advogado, sócio do escritório Mingotti Propriedade Intelectual