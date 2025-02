Um caminho para reduzir a cultura do litígio

Tamiris A. Gervasoni

No balanço de números de 2024, um chama atenção: o Poder Judiciário recebeu 23 milhões de novos processos no período. Somado ao volume já existente, são 84 milhões de processos em tramitação no país, segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Em números frios, é um dado considerável. Contudo, se ponderarmos que se tratam de pessoas, relações, emoções, meios de subsistência própria e suas famílias, é preciso ver também a dignidade que eles representam.

Em um país onde a cultura do litígio ainda prevalece e, claramente, o tratamento dos conflitos tem recaído sobre o judiciário, é comum visualizarmos a recuperação extrajudicial apenas pela lente do conflito: credores de um lado, devedores do outro, travando uma disputa que parece inevitável. Mas, e se houvesse uma outra maneira de olhar para esse cenário?

Diante das angústias e ansiedades de proteger nossos interesses, não podemos esquecer que, por trás de cada número, cada planilha e cada contrato, existem histórias e valores. O empresário que luta para salvar sua empresa não é apenas um "devedor" e, sim, alguém que carrega sonhos, responsabilidades e uma rede de pessoas que dependem de seu trabalho. Do outro lado, se é que existem "lados", o credor, muitas vezes retratado como inflexível, também enfrenta pressões internas e obrigações que precisam ser cumpridas, seja em âmbito profissional ou pessoal.

É aqui que a comunicação não violenta e a perspectiva de pacificação das relações empresariais ganham força. Não se trata de abdicar de direitos, mas de construir soluções sustentáveis preservando relações para o futuro. Essa é ideia da recuperação extrajudicial, onde o foco está na construção de pontes e não em cavar fossos mais profundos.

Esse instrumento extrajudicial vai além de uma decisão jurídica, é redefinir as bases da relação entre credores e devedores, substituindo a lógica do embate pela do diálogo. Também é uma oportunidade do credor demonstrar que o fortalecimento das relações é também um ativo valioso e um ciclo virtuoso de confiança e reciprocidade.

Negociadora - Biolchi Empresarial