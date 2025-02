Parabéns, governador de Santa Catarina!

Cel Marcelo Pinto Specht

A Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul parabeniza o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), que anunciou um reajuste salarial de 21,5% aos integrantes dos órgãos de segurança pública daquele estado.



Desta forma, o governador do estado vizinho reconhece, de forma imperiosa, o valor que os bravos integrantes das forças policiais possuem perante a sociedade Catarinense.



No Rio Grande do Sul, estado que possui instituições policiais reconhecidas como “de excelência”, “conquistamos, a duras penas”, 12,49% em 3 parcelas, finalizando tal reajuste somente em outubro de 2026.



Não obstante, o governo do Estado, de forma vil, sequestrou parte dos vencimentos de nossos PM e CBM, com a absorção da “parcela de irredutibilidade” daqueles militares estaduais que foram promovidos a partir de 2021 e daqueles ativos e inativos que possuem tal valor em virtude do “patrimônio remuneratório” conquistado pelo seu respectivo tempo de serviço!



O ano de 2025 já chegou ao seu segundo mês, e como presidente da associação de classe representativa da carreira de nível superior da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, iremos cobrar e atuar fortemente para que o governo cumpra a palavra acordada durante as negociações salariais ocorridas durante os anos de 2023 e 2024, e apresente ainda no primeiro semestre uma proposta de “recomposição da inflação” que englobe as perdas a partir de 2022, ano da última recomposição inflacionária concedida ao poder executivo.



Aos sócios da Asofbm, reitero que nossa ação judicial contra a “absorção da parcela de irredutibilidade” segue tramitando na vara da Fazenda Pública, agora em grau de recurso!



Não vamos esmorecer, juntos somos mais fortes!



Presidente da ASOFBM