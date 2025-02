Retorno às aulas: educação especial em POA

O mês de fevereiro chegou e, com ele, o desafio da retomada das atividades escolares. Claro que o calor continua, com altas temperaturas marcando o início desse mês, mas, aos poucos, as atividades do dia a dia pós-férias, tendem a retomar o seu curso normal. Por falar em retorno às aulas, talvez a educação seja uma das políticas públicas mais desafiadoras que enfrentamos no momento e que precisa ser aperfeiçoada junto com tantas outras.

Estão aí os números do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) que não nos deixam enganar. A educação sim, é um grande desafio em nosso Estado, em Porto Alegre e, quando se trata da educação especial para crianças e jovens com deficiências múltiplas com severidade moderada e grave, esse desafio se multiplica.

A educação especial é, com certeza, um dos grandes diferenciais da educação em Porto Alegre, pois existem várias instituições sociais que ofertam esse serviço em parceria com o município de Porto Alegre e com o Estado do RS. O que se destaca nesse serviço é a oferta de ensino integrado, com protocolos que atendem às características individuais de cada aluno, apoiando a família e realizando a reabilitação funcional.

O processo todo consiste em um amplo programa de inclusão social com a atuação simultânea das três áreas: assistência social, ensino e saúde envolvendo os alunos e seus responsáveis.

Nesse sentido, entidades sociais como a Kinder precisam a cada ano inovar, rever seus processos, pensar e repensar suas estratégias de ensino e aprendizagem. A inovação deverá ser um dos focos da Kinder em 2025, com aquisição de vários equipamentos, apoio de universidades - como a Pucrs e a Ufrgs - e profissionais atuando no Conselho Consultivo da Instituição.

Aos poucos, além de ser uma escola especializada com atuação integrada, teremos ampliação de nossa atuação como um campo aberto de ensino e de estágio. Isso será importante para os estudantes que buscam se especializar na educação especial ou na reabilitação neurofuncional.

Para encerrar, desejo um excelente ano letivo a todos e agradeço aos apoiadores da educação especial, lembrando que ela não existe sem amor às crianças, sem dedicação de professores e de profissionais da saúde trabalhando por uma inclusão social efetiva.

Diretora Executiva da Kinder-Centro de Integração da Criança Especial