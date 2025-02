A mineração segue descarbonizando-se

Fausto AlmeidaAo longo de 2024, o setor mineiro testemunhou avanços em sua jornada de descarbonização, cuja meta é de tornar-se neutro em emissões até 2050, conforme o compromisso firmado pelas mineradoras do conselho ICMM, de mineração e metais, que respondem por 30% da produção mundial de minerais.Os avanços surgiram no fronte das extrações, com as primeiras minas efetivamente operadas a partir de energia descarbonizada e renovável, e também no da tecnologia, já capaz de pôr no mercado os primeiros modelos de equipamentos pesados livre de emissões diretas, que não usam mais o diesel como fonte de energia primária.Na mineração, destaco aqui a consolidação do primeiro projeto mineral totalmente elétrico do mundo: a mina subterrânea Onaping Depth, em Ontário, Canadá, projeto de US$ 1,3 bilhão de investimento da canadense Glencore, para extrair minérios ricos em cobre e níquel, aliás, essenciais à descarbonização dos demais setores da economia global.Atualmente, a Onaping Depth opera só com veículos à bateria. Esses equipamentos, aliás, vêm permitindo que a operação de extração mineral seja realizada a profundidades maiores, por não emitirem gases e por permitirem um custo de ventilação inferior ao que seria necessário para tornar segura a operação com veículos à diesel no subsolo.A canadense Nouveau Monde Graphite, operadora da mina de grafite Matawinie, no Quebec, anunciou que vai adquirir uma frota de veículos de zero emissões para a Fase 2 do projeto mineral, que prevê um complexo de beneficiamento de grafite com capacidade para concentrar 103 mil toneladas do material por ano. Para esse projeto, a ABB está implantando a subestação de energia, que fará a conexão da rede elétrica local, abastecida por hidroeletricidade, à mina, que pode ser a primeira extração a céu aberto 100% elétrica daqui a algum tempo, quando os planos da mineradora amadurecerem.A também canadense Newmont Goldcorp anunciou a substituição de todo maquinário a diesel operado na mina subterrânea de ouro de Borden, no Canadá, por modelos a bateria. A troca incluiria equipamentos como perfuratrizes, bolters, veículos de transporte de pessoal e materiais e caminhões de minério de 40 toneladas, que, se efetivada, deve reduzir em pelo menos 50% as emissões daquele site.Na América do Sul, a chilena Antofagasta Minerals também anunciou a intenção de implantar linhas de transporte mineral eletrificadas, segundo memorando de entendimento recentemente assinado com a ABB, na mina a céu aberto de cobre de Los Palambres, ao norte de Santiago. A empresa também anunciou a intenção de adquirir veículos de zero emissões para a operação, hoje realizada com caminhões já enquadrados pesados.Em outros artigos meus, havia mencionado, ainda, as minas de cobre a céu aberto Copper Mountain, no Canadá, e Aitik, na Suécia. Essas extrações usam caminhões híbridos diesel-eletricidade e realizam a maior parte de seus trajetos na energia elétrica, fornecida por trolleys inteligentes da ABB, recorrendo ao diesel só nas sobrecargas, contingência que fez as emissões associadas à queima de combustível fóssil caírem 90% nos dois locais.Todos esses avanços só podem ser hoje noticiados porque a indústria de equipamento pesado e o setor de mobilidade elétrica investiu em pesquisa para viabilizar veículos elétricos e soluções acessórias que tornassem viável a operação deles, como carregadores rápidos, sistemas de gestão de recursos energéticos e até um robô de recarga, criado pela ABB para evitar que pessoas corram risco de serem eletrocutadas no processo.A fronteira do desenvolvimento tecnológico, no momento, está na eletrificação dos caminhões pesados e ultrapesados, ou seja, acima de 200 toneladas. Nesse fronte, a Caterpillar e a Liebherr seguem buscando baterias capazes de mover caminhões de seus portfólios com capacidade em torno de 250 toneladas. A GM e a Komatsu buscam uma célula de hidrogênio capaz de mover o caminhão Komatsu 930E, de 320 toneladas.Este caminhão, aliás, teve recentemente seu projeto atualizado, para que pudesse ser retrofitado ao longo de sua vida útil e operar com outras fontes de energia além do diesel. Outro esforço digno de menção é o da fabricante de motores Perkins, que está desenvolvendo um motor flex com potência equivalente à de um bloco a diesel de sete litros, só que movido a hidrogênio, eletricidade, etanol, metanol e biometano.E, enquanto essas tecnologias não estão disponíveis, mineradoras que operam pesados seguem no esforço de diminuir emissões, a exemplo da Rio Tinto, que anunciou a intenção de investir na produção de biodiesel de menos emissões para mover a frota pesada das minas de cobre Kennecott e Boron, ambas nos Estados Unidos.Claro que muito ainda precisa ser feito, para que a mineração consiga atingir as metas de sustentabilidade que fixou para si mesma. É inegável, no entanto, que a inventividade humana está conseguindo dar uma resposta a esse desafio, do qual também depende a descarbonização dos demais setores da economia global. Então, que tenhamos sucesso!Diretor de negócios da BL de Mineração da ABB PAPI para América Latina