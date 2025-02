Juros elevados jogam contra o crescimento do Brasil

Haroldo Ferreira

O último dia 29 de janeiro confirmou um cenário preocupante. Pela quarta vez consecutiva, o Banco Central elevou a taxa de juros Selic - agora para 13,25%. O índice coloca o Brasil como o segundo país com a maior taxa real - descontada a inflação - no mundo, atrás apenas da Argentina (9,18% ante 9,36%). A média das economias analisadas no estudo é de 1,34%*.

O cenário preocupa porque não enxergamos nenhuma mudança na política no curto prazo, muito pelo contrário, a perspectiva é de que na próxima reunião a taxa seja aumentada mais uma vez, encerrando 2025 com um índice de cerca de 15% - o que, provavelmente, colocaria o Brasil na indigesta posição de país com a maior taxa de juros real do mundo.

Em um país em que temos quase 7 milhões de empresas inadimplentes e mais de 76% das famílias endividadas, o cenário torna-se caótico. E o pior, é um cenário que não acomoda a meta de inflação no curto prazo. Ora, não é preciso "bola de cristal" para identificar a tempestade que se aproxima no céu nebuloso que encobre o Brasil. A elevada taxa de juros irá aumentar a inadimplência, diminuir investimentos e, não só isso, irá aumentar - ainda mais - a quebradeira de empresas no Brasil. Conforme levantamento do Serasa Experian, o número de pedidos de recuperação judicial (RJ) registrados no ano passado chegou a 2.273, 61,8% mais do que em 2023. A RJ, em muitos casos, precede a falência.

Trazendo para a realidade do setor calçadista brasileiro, na metade do ano passado divulgamos uma projeção de crescimento na produção de cerca de 2% para 2025, projeção que fica ameaçada devido à combinação das dificuldades no mercado nacional e no cenário internacional. Altamente dependentes do mercado doméstico, que representa mais de 85% das vendas da nossa indústria, tememos pelo agravamento do desaquecimento no consumo, justamente pela alta na taxa de juros e todas as consequências já listadas.

É fundamental a revisão da política de aumento de taxas de juros que refletem no dia a dia do brasileiro, tanto pessoa física quanto jurídica. Pelo bem do Brasil, pelo bem das empresas e dos empregos!

Presidente-executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados)