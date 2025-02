Um futuro humanizado pela inovação na saúde

Ricardo Bastos

Inovação é a palavra do momento já há algum tempo. Mas o que fica cada vez mais explícito é que ela promove muito além de novidades tecnológicas em forma de maquinário, recursos ou softwares computacionais. E isso é ainda mais forte quando falamos sobre saúde.

Neste caso, a inovação está modificando a forma como cuidamos de nós mesmos e dos outros. Novas abordagens surgem a cada dia. Elas prometem diagnósticos mais precisos, tratamentos mais eficazes e uma experiência mais personalizada para os pacientes.

O equilíbrio entre inovação, acessibilidade e humanização é fundamental para garantir que os avanços tecnológicos beneficiem a todos. Soluções como a telemedicina e os dispositivos vestíveis estão expandindo o acesso aos serviços de saúde, permitindo que as pessoas recebam atendimento de qualidade mesmo em regiões mais remotas. No entanto, é preciso garantir que essas tecnologias sejam utilizadas de forma ética e responsável, respeitando a individualidade de cada paciente.

A integração de dados e a interoperabilidade entre os sistemas de informação são outro ponto crucial para a otimização dos processos e a melhoria da qualidade do atendimento. Ao compartilhar informações de forma segura e eficiente, podemos evitar a duplicação de exames, reduzir erros e melhorar a tomada de decisões.

O papel das startups de saúde, ou healthtechs, é crucial nesse processo. Essas empresas, com sua agilidade e foco em soluções inovadoras, estão desenvolvendo aplicativos, plataformas e dispositivos que facilitam o acesso aos serviços de saúde e permitem um acompanhamento mais personalizado dos pacientes.

No Rio Grande do Sul, o potencial para liderar essa transformação é imenso. Ao estimular o ecossistema de healthtechs no Estado, podemos fomentar a criação de soluções inovadoras para os desafios da saúde, como o envelhecimento da população e as demandas por saúde rural.

Essa jornada inovadora exige a colaboração de diversos atores, como governo, empresas, instituições de pesquisa e sociedade civil. Ao investir em pesquisa, desenvolvimento, capacitação de profissionais, apoio ao empreendedorismo e integração de dados, o Rio Grande do Sul pode se tornar um referencial em inovação em saúde, oferecendo serviços de qualidade e acessíveis a toda a população. A questão é: vamos então colaborar para inovar e trazer mais desenvolvimento à saúde?

Diretor de Novos Negócios do Instituto Ceos