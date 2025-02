Menos direito e mais justiça

Maurício Bastos de Freitas

Quem já perguntou para um estudante de Direito por qual razão ele escolheu fazer tal curso? Possivelmente, ou a maioria das respostas para essa indagação será: i) para ser advogado; ii) para ser delegado de polícia; iii) para ser promotor; e iv) para ser juiz. Entretanto, arrisco-me a dizer que uma resposta não será ouvida: curso Direito porque quero fazer justiça.

Mas por que essa reflexão? O conceito de justiça possui várias perspectivas, mas vamos pensar aqui em justiça como fazer aquilo que está de acordo com o direito posto, ou como a virtude de dar a cada um aquilo que é seu.

Sendo mais específico, dia após dia tem-se a impressão de que estamos vivendo na barbárie e que os freios morais e sociais estão se esvaindo. Em outros termos, existe lei para tudo, mas ainda sim paira preponderantemente a sensação de injustiça.

Um dia noticia-se que uma mulher está presa por triplo homicídio decorrente de envenenamento através de um bolo; noutro dia um casal é preso por ter matado seu filho, um bebê recém-nascido, com um corte no pescoço por faca e ateio de fogo no corpo. E, mais recentemente, um policial civil, no desempenho de suas funções, foi recebido a tiros por um bandido e foi a óbito, fato lamentável que também virou notícia recentemente.

O que está acontecendo com as pessoas e com o mundo? Para onde irá a sociedade na qual estamos inseridos? O barbarismo parece que está ascendendo desenfreadamente.

Voltando-se ao conceito de justiça mencionado anteriormente, é possível concluir que estamos vivendo tempos em que o direito posto não está garantindo a ordem social e, tampouco, alcançando a cada um aquilo que é seu minimamente. E qual a solução? Apontar problemas é fácil, difícil é solucioná-los.

Sugere-se que dos 1,8 mil cursos jurídicos existentes no Brasil, e das 658.587 matrículas realizadas no curso de Direito em 2024, seja entranhada a ideia de justiça como pressuposto básico para o exercício de uma profícua carreira jurídica.

Por fim, é sempre importante revisitar a célebre frase do grande jurista Rudolf Von Ihering: "Teu dever é lutar pelo Direito, mas se um dia encontrares o Direito em conflito com a justiça, lute pela justiça."

