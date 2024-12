Sobre cooperação e solidariedade

Darci Pedro Hartmann

O ano de 2024, marcado pela enchente no Rio Grande do Sul, poderia ser sintetizado em uma palavra: solidariedade. No momento mais difícil, os gaúchos se uniram e cooperaram espontaneamente com familiares, amigos, vizinhos e até desconhecidos que precisavam de ajuda. Também foi o caso das cooperativas, que deram exemplo e mostraram mais uma vez ao Brasil que a sua vocação é estender a mão para que o coletivo se fortaleça, em tempos de bonança ou adversidade.

Em parceria com a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), o Sistema Ocergs teve papel fundamental na mobilização de recursos para auxiliar as vítimas da enchente. Por meio do Coopera RS, com o apoio de cooperativas de outros Estados, recebemos toneladas de alimentos, produtos de limpeza e itens de necessidade básica, que foram imediatamente distribuídas a quem mais precisava.

Vislumbrando o futuro, temos a convicção de que o cooperativismo será crucial para a recuperação econômica e o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Por isso, promovemos a Semana de Competitividade e aproximamos nossas cooperativas das melhores práticas do mercado. Também neste ano, reconhecemos com o Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão RS as organizações que adotam boas práticas de governança, estimulando umas às outras para que aperfeiçoem seus processos de gestão.

O ano de 2025 foi declarado pela ONU como o Ano Internacional das Cooperativas, e esta será, sem dúvida, uma grande oportunidade para reforçarmos a conexão com a comunidade. Apostaremos cada vez mais em iniciativas como a recém lançada Campanha de Verão, que convida os gaúchos a utilizar produtos e serviços do cooperativismo durante o período de férias nas praias. Já estamos nas vidas das pessoas o ano inteiro e, agora, queremos mostrar que também estamos próximos na beira do mar.

O cooperativismo gaúcho tem compromissos claros e desafiadores. Até 2027, almejamos alcançar o faturamento de R$ 150 bilhões, atingindo a marca de 4 milhões de associados. Ainda temos muito caminho pela frente, mas estamos na direção correta. E mais importante: estamos juntos, cooperando e dando forças uns aos outros para superar dificuldades como as que vivemos neste ano. Essa força coletiva e determinação, com respeito aos valores que nos unem, nos dão a certeza de que seguiremos ainda mais fortes e empenhados na construção de um Rio Grande mais próspero e pujante em 2025.

Presidente do Sistema Ocergs