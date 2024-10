Eleições, ansiedade e redes sociais

Rafael Terra



As eleições municipais de 2024 no Brasil estão intensificando uma das maiores armadilhas psicológicas das redes sociais: o caos emocional. Discutir política é essencial, mas despejar tudo o que pensamos não é autenticidade, é descontrole. Vivemos um momento em que as redes nos impulsionam a gritar, julgar e reagir, criando um ciclo de ansiedade e polarização.



Os políticos sabem disso. Eles utilizam o storytelling do inimigo em comum para mobilizar emoções, criando uma falsa urgência que transforma opiniões diferentes em ameaças. Isso faz com que pessoas próximas se enxerguem como adversárias, desumanizando quem pensa diferente.



O resultado? Amizades e relacionamentos destruídos por divergências políticas que deveriam, na verdade, fomentar o diálogo, e não o conflito. Estamos perdendo a capacidade de ver o outro como humano, e isso está corroendo nossa saúde mental.



Cada ataque virtual é uma forma de violência. A tela não diminui o impacto das palavras; pelo contrário, as multiplica. A agressão verbal e o linchamento digital estão se tornando normais, mas precisamos entender que isso só agrava a ansiedade e o medo coletivo, alimentando um ciclo tóxico de reatividade e ressentimento.



As redes sociais, embora revolucionárias no campo político, se tornaram também uma arma poderosa para a desinformação e o ódio. Não diferenciar fake news de uma informação real é como entrar cegamente em uma guerra que não é sua. Compartilhar sem checar é ser parte desse ciclo destrutivo.



Por mais que as redes tenham revolucionado as eleições, é essencial que a empatia seja preservada. O outro não é seu inimigo, e a política não precisa destruir a convivência. Precisamos de equilíbrio emocional para resistir à polarização e ao caos psicológico que as redes alimentam diariamente.



O desafio das eleições de 2024 não é apenas eleger novos líderes, mas preservar nossa sanidade e a capacidade de conviver em um mundo hiperconectado. O debate político não pode ultrapassar os limites da nossa saúde mental e das nossas relações.



E como manter a calma em tempos de tanto ruído? Pratique a escuta ativa, filtre o que consome online e pare de reagir a tudo o que vê. Tenha o compromisso de verificar as informações antes de compartilhá-las e, acima de tudo, cultive empatia pelo outro.



A política não deve destruir quem somos, mas fortalecer nossa capacidade de convivência.



Professor de MBA de Marketing Digital e Redes Sociais e autor de Bem-estar Digital