Dia da Indústria: um chamado à reconstrução e à inovação

Gerson Haas

A indústria brasileira é um dos pilares na economia do País, auxiliando na geração de empregos, no impulso ao crescimento econômico e na participação em setores essenciais para a população. E assim também é no Rio Grande do Sul, e assim também deverá continuar sendo no nosso Estado.

Neste ano, o Dia da Indústria, comemorado em 25 de maio, está diferente. Falamos da importância da indústria sim, mas principalmente nossa mensagem é pela união de uma nação pela reconstrução do nosso RS. É o momento para renovarmos nosso otimismo, pois acreditamos firmemente que podemos superar esses obstáculos juntos.

A indústria desempenha um papel crucial na economia, gerando empregos, impulsionando o crescimento e atendendo a uma ampla gama de setores vitais para o desenvolvimento do país, como automotivo, agrícola, alimentício, de saúde, etc. Na indústria do plástico, nosso Estado é o segundo do Brasil com maior concentração de empresas do setor, as quais têm sido vitais nesse momento trágico produzindo utensílios descartáveis para levar com segurança alimentos e água potável a milhares de desabrigados.

É uma indústria preocupada com o futuro do meio ambiente e tem buscado constantemente se atualizar e encontrar alternativas sustentáveis. Desastres naturais como temos vivido poderiam ser minimizados se estivéssemos unidos para reduzir o impacto ambiental e garantir um desenvolvimento sustentável a longo prazo. E o setor do plástico fala disso há décadas, promovendo seminários, treinamentos, incentivando a economia circular e a educação ambiental no Rio Grande do Sul.

Que este Dia da Indústria seja mais do que uma celebração. É um momento atitude! Devemos reconhecer os desafios que enfrentamos e renovar nosso compromisso com a inovação e a excelência, sempre com otimismo. O plástico está aí, salvando vidas! Dependemos dele e das indústrias de todos os setores fortes pela reconstrução e desenvolvimento. Juntos, podemos superar os desafios e construir um Rio Grande do Sul e um Brasil melhor para as gerações futuras.

Presidente do Sindicato das Indústrias de Material Plástico no Estado do RS (Sinplast-RS)