Os gaúchos não querem pagar mais imposto

Luiz Carlos Bohn

Um novo projeto tramita na Assembleia Legislativa trazendo mais uma tentativa de aumentar impostos no Rio Grande do Sul. Desta vez, o governo está propondo majorar a alíquota modal de ICMS de 17% para 19%. Seriam, nas contas do governo para o ano cheio de 2025, cerca de R$ 3 bilhões de arrecadação extra. Em média, cada gaúcho teria que contribuir com mais R$ 267,00 por ano para sustentar as despesas públicas. É isso que nós queremos?

Depois de algumas tentativas frustradas, já parece claro que a sociedade gaúcha não quer aumento de impostos, independentemente de qualquer justificativa. A medida se repete, governo após governo, e parece que não resolve nunca o problema. Não foi à toa que, no debate eleitoral de 2022, em busca do apoio majoritário da população gaúcha, ambos concorrentes do segundo turno afirmaram que não aumentariam impostos. E, naquele momento, as obrigações existentes para os próximos anos, com o pagamento de precatórios, dívida com a União e despesas com educação, já eram conhecidas.

O nível de carga tributária é uma escolha legítima da sociedade, justificada em sua renda, demanda por serviços públicos e grau de confiança na gestão pública. Não existe certo ou errado, existe o que a sociedade deseja. Na visão da Fecomércio-RS, por exemplo, a carga já é elevada e aumentar ainda mais significa liberar os governos para gastar mais livremente a renda que empresas e indivíduos geram, reduzindo os incentivos para a busca de eficiência.

Ainda assim, mesmo que fosse uma definição puramente técnica, a majoração de alíquotas parece muito inoportuna. A arrecadação de ICMS de 2023 superou em mais de R$ 2 bilhões o orçado pelo próprio governo na Lei Orçamentária daquele ano. No primeiro trimestre de 2024, já registra ganho de R$ 2,3 bi na comparação com o mesmo período do ano passado, o que é mais do que o aumento orçado para o ano inteiro. Acumulada nos últimos 12 meses, ela tem crescimento de 8% acima da inflação, em relação aos 12 meses anteriores.

Neste cenário, precisamos de mais aumento de alíquota? Nós estamos tentando mostrar aos nossos deputados que não!



Presidente da Fecomércio-RS/Sesc/Senac