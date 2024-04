Transição na reforma tributária

Odacir Klein

A Emenda Constitucional n º 132/2023, que instituiu a reforma tributária, prevê um período de transição para que o ICMS seja paulatinamente absorvido pelo Imposto de Bens e Serviços - IBS. Haverá, anualmente, do ano de 2029 a 2032, uma redução de 10% em cada exercício, das alíquotas do ICMS com correspondente implantação do IBS. A partir de 2033, o ICMS será totalmente extinto, com a substituição pelo novo tributo.

A referida Emenda Constitucional prevê, em seu art. 12, a instituição do Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais ou Financeiro-Fiscais do ICMS para compensar, entre 1º de janeiro de 2029 e 31 de dezembro de 2032, pessoas físicas ou jurídicas beneficiárias de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao tributo, concedidos por prazo certo e sob condição. Prevê, também, a provisão de recursos da União para que atualmente possa ocorrer mencionada compensação.

Discute-se no Rio Grande do Sul, a extinção ou não de incentivos fiscais, se não houver aumento da chamada alíquota modal do ICMS. O aumento da alíquota modal, que me parece a melhor solução, neste momento, terá efeitos durante o período em que continuar a transição da reforma tributária, extinguindo-se quando ocorrer a extinção definitiva do ICMS.

Se em lugar de aumentar-se a alíquota houver uma diminuição dos incentivos fiscais, os reflexos negativos serão, não apenas imediatos, mas também futuros, pois não haverá passivos a serem ressarcidos pela União, com recursos do Fundo, prejudicando a economia do Rio Grande do Sul.

Não estou vinculado a nenhuma entidade e nem ocupando qualquer cargo público. Escrevo como cidadão. Entendo que, neste momento, concorrer para a retirada de incentivos fiscais, representa todos os reflexos negativos atuais e futuros.

Pareceu-me dever, como cidadão, de manifestar este ponto de vista.

Advogado, ex-ministro, ex-secretário de Estado e ex-deputado federal