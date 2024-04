Construindo cidades mais humanas e fraternas

Dom Jaime Spengler

À medida que avançamos no século 21, o tema da humanização das cidades torna-se cada vez mais premente. Em um mundo marcado pela agitação, polarização e individualidade exacerbada, urge relembrarmos os valores da convivência pacífica, da solidariedade e do respeito mútuo. Nesse sentido, a revisão do Plano Diretor de Porto Alegre é uma oportunidade ímpar para refletirmos sobre como podemos tornar nossas cidades mais humanas. Um espaço de cuidado e promoção do bem comum.

A proposta de adensamento populacional, apresentada pela prefeitura como forma de reduzir custos e desigualdades sociais, é louvável quando vista sob a ótica da inclusão e da justiça social. A implementação de tais medidas contribui para garantir o acesso de todos à moradia digna e ao espaço urbano.

O Plano Diretor não é apenas um instrumento técnico, mas também uma expressão dos valores e aspirações de uma comunidade. Dessa forma, deve estar alinhado com a proteção do patrimônio histórico, cultural e religioso, bem como com a valorização da memória e do sentimento de pertencimento à cidade. Esses aspectos estão intrinsecamente ligados ao modo de vida cristão, que nos ensina a acolher o próximo, a cuidar dos menos favorecidos e a construir laços de fraternidade e solidariedade.

O tema da Campanha da Fraternidade de 2024 é "Fraternidade e Amizade Social", que reflete a preocupação em aprofundar os laços de fraternidade como contraponto ao individualismo, à divisão e à indiferença. É um convite à reflexão sobre como podemos construir relações mais solidárias e construtivas em nossas cidades, pois somos todos irmãos e irmãs (Mt 23:8).

Devemos encarar o futuro de nossas comunidades com esperança e determinação. Acreditamos que, ao nos inspirarmos nos ensinamentos de Jesus Cristo e na Doutrina Social da Igreja, e ao nos comprometermos com a construção de espaços urbanos mais humanos e acolhedores, podemos construir um mundo mais justo e fraterno para todos.

Em meio aos desafios e incertezas do mundo contemporâneo, que possamos vislumbrar um futuro de esperança e oportunidades, em que cada pessoa seja valorizada e respeitada. Que possamos, portanto, promover um diálogo construtivo sobre o futuro de Porto Alegre. Que a fraternidade e a amizade social sejam nossos guias nesse caminho. É possível construir cidades mais humanas e acolhedoras, onde o amor ao próximo, o cuidado e promoção da vida sejam o princípio orientador das necessárias iniciativas e decisões.

Arcebispo metropolitano de Porto Alegre, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho (Celam)