Reforma tributária: Os contribuintes "entre dois mundos"

Maceno Lisboa da Silva

O título "entre dois mundos" até parece o anúncio de um filme daqueles com potencial de ser campeão de bilheteria. Mas, dessa vez, esse nome se refere a reforma tributária recentemente aprovada no Congresso Nacional. Isso porque as alterações no Sistema Tributário previram um longo período de transição em que os contribuintes terão de conviver com duas sistemáticas de tributação. Para entender o que houve, primeiro é necessário observar que a proposta de reforma da tributação sobre o consumo estava sendo discutida há pelo menos três décadas, sendo finalmente aprovada no final do ano de 2023 (Emenda Constitucional 132/2023).

De forma sintética, a reforma tributária promoveu uma verdadeira mudança da tributação sobre o consumo no Brasil, substituindo cinco tributos (IPI, ICMS, ISS, PIS/Pasep e COFINS) por um Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e uma Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), além de criar o Imposto Seletivo (IS) para bens e serviços prejudicais à saúde e ao meio ambiente e uma contribuição substituta dos fundos estaduais. Como era de se esperar, uma reforma desse porte possui o potencial de causar uma grande mudança no ambiente de negócios, o que demanda transição de um sistema para outro.

Nesse cenário, a reforma propôs um longo período de transição (de 2026 a 2033), em que os contribuintes poderão se adequar aos tributos incidentes nas operações e avaliar seus impactos. O problema está no fato de que neste longo período os contribuintes terão de conviver com dois sistemas praticamente diferentes que influenciarão nas apurações e pagamentos de tributos, o que trará possíveis questionamentos. Afinal de contas, com um sistema já temos um ambiente de macrolitigância tributária, o que esperar de dois? A resposta pode ser lógica: tudo em dobro.

A verdade é que esse período de transição demandará uma intensa adaptação dos contribuintes e do Fisco a um novo sistema ainda desconhecido. Logo, mesmo sendo um cenário obscuro, o período de transição pode trazer muitas oportunidades.

Advogado