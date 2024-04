Um chamado ao consumo consciente

Fabiana Quiroga

Em média, cada pessoa produz 343 quilos de lixo por ano. No Brasil, com uma população superior a 200 milhões de habitantes, o total de resíduos gerados anualmente chega perto de 80 milhões de toneladas. De acordo com Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), a taxa de reaproveitamento ou reciclagem não passa dos 4% no País. Já a reciclagem do plástico é de 25%, segundo o relatório da Maxiquim (dados 2022).

Por essa razão, tornam-se imprescindíveis ações que promovam na sociedade mudanças positivas. Celebrado no último dia 30 de março, o Dia Internacional do Lixo Zero é mais uma oportunidade de refletirmos sobre o tema que tem na economia circular um conceito crucial. A ideia abrange a priorização de energia e matéria-prima renováveis, reutilização de embalagens, consumo consciente e produção com menor geração de resíduos e emissões, mantendo um fluxo circular de recursos, adicionando, retendo ou recuperando seu valor, ao mesmo tempo em que contribui para o desenvolvimento sustentável. Essa abordagem também está sendo adotada pela indústria, a exemplo da Braskem, que estabeleceu como meta ampliar seu portfólio para incluir 1 milhão de toneladas de produtos com conteúdo reciclado até 2030.

Esse é um passo fundamental na transição de uma economia linear, centrada no descarte, para uma circular, que valoriza o retorno dos produtos ao ciclo produtivo. Associar essa visão à reciclagem de resíduos é essencial, mas a economia circular se inicia no design das embalagens dos produtos, sendo necessário considerar a minimização dos impactos ambientais e facilitar a volta do material ao ciclo. Para alcançar uma mudança sistêmica, no entanto, é imperativo focar não apenas na indústria, mas também na educação e na alteração de hábitos da população. Incentivar o consumo consciente, o descarte correto e o reaproveitamento de materiais plásticos são alicerces essenciais para uma sociedade sustentável.

O envolvimento de todos os setores da sociedade, incluindo governo, empresas e a população em geral, é decisivo para consolidar uma relação sustentável com o plástico e outros materiais. A reciclagem não é apenas uma necessidade, mas uma responsabilidade que deve ser compartilhada.

Diretora de Economia Circular da Braskem na América do Sul