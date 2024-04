Transparência, compromisso e avanços no Conselho Federal de Medicina Veterinária

Ana Elisa Almeida

Ao atingirmos o marco dos 100 dias da atual gestão do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), destacamos os avanços e compromissos realizados até o momento. Concentramos esforços em diversas áreas, com ênfase na integração institucional, valorização profissional e aprimoramento do ensino nas áreas de Medicina Veterinária e Zootecnia.

Ampliamos a articulação institucional do CFMV. Realizamos diversas reuniões com órgãos e entidades ligadas ao agronegócio, e com representantes do Congresso Nacional. Os encontros resultaram em importantes avanços como a inclusão de médicos-veterinários e de zootecnistas em processos seletivos em ministérios como o da Pesca e Aquicultura.

Buscamos fortalecer a comunicação com os profissionais e a sociedade em geral. O CFMV tem papel fundamental na regulamentação e fiscalização das atividades profissionais, garantindo a valorização e padrões de excelência.

Investimos em liderança e capacitação, reconhecendo que as pessoas são o maior patrimônio da instituição. A abordagem contribui para o desenvolvimento interno e para a excelência dos serviços prestados à sociedade.

No âmbito educacional, estamos atentos à qualidade do ensino e a adequação dos cursos às demandas do mercado de trabalho. Estabelecemos diálogos com o Ministério da Educação e outras entidades para ampliar nossa participação consultiva.

Atuamos junto ao Congresso Nacional e outros órgãos para garantir o reconhecimento e a valorização desses profissionais, bem como a adequação dos processos seletivos e contratações nos diferentes setores.

A transparência também tem sido uma prioridade refletida no reconhecimento do CFMV pelo Tribunal de Contas da União com a nota máxima em governança e gestão pública. Estamos comprometidos em fortalecer o canal de interação com a sociedade por meio da Ouvidoria.

Os próximos dias de gestão serão marcados por um contínuo esforço em prol desses objetivos, contribuindo não apenas para o desenvolvimento das profissões, mas também para o bem-estar dos animais, da sociedade e do meio ambiente.

Continuaremos avançando e construindo um cenário ainda mais promissor para a Medicina Veterinária, a Zootecnia e toda a comunidade que faz parte desse universo. Ética presente, exercício profissional eficiente e sociedade contente! Esse é o nosso lema.

Médica-veterinária e presidente do CFMV