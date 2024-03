Tuberculose: prevenir e agir

Marcelo Scotta

Em um 24 de março, mas de 1882, o cientista Robert Koch anunciou uma importante descoberta: a bactéria causadora da tuberculose, doença infecciosa que afeta especialmente os pulmões. A data é um marco mundial para engajar ações e conscientizar a população sobre essa condição, ainda responsável por elevados números no Brasil.

Em 2022, em todo o planeta, estima-se que 10,6 milhões foram acometidos pela doença e 1,3 milhão deles foram a óbito. Nosso País, infelizmente, é um dos que mais registram tuberculose no mundo: foram 78.057 novos casos em 2022, segundo o Ministério da Saúde. Destes, 2.703 (3,5%) são menores de 15 anos. Números que podem ser maiores pelo subdiagnóstico, especialmente em pacientes pediátricos, que têm mais chances de desenvolver formas graves.

Para melhor compreender e agir no combate à doença, o Hospital Moinhos de Vento conduz, junto com o Ministério da Saúde, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (Proadi-SUS), o estudo TB Ped. As inclusões de participantes iniciaram em 2021, envolvendo 22 centros de pesquisa em nove estados, para avaliar a prevalência da tuberculose em crianças de seis meses a 15 anos incompletos.

Os dados parciais mostram que a presença do quadro ativo da enfermidade chega a ser 50% maior do que o esperado. Enquanto avançamos na dimensão desse cenário, estamos também agindo: nesses primeiros anos, o projeto contribuiu para capacitar profissionais de saúde, especialmente no diagnóstico, tratamento e vigilância da tuberculose latente.

Qualificamos 728 pessoas de 25 estados e do Distrito Federal com um curso a distância. Além disso, foram adquiridos e distribuídos aos laboratórios parceiros 13 equipamentos de teste rápido molecular para identificar a tuberculose, o que permitiu, além das análises para as pesquisas, realizar mais de 19 mil testes para a população.

Com essas ações, esperamos contribuir para fortalecer o combate da doença, que deve ser parte de todos: é fundamental a imunização com a vacina BCG nas crianças de até cinco anos. E, no caso de sintomas como tosse prolongada, procurar os serviços de saúde. A tuberculose tem cura e o tratamento deve ser seguido à risca.

Infectologista pediátrico do Moinhos de Vento