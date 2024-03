Deisi Maranata

Ser mulher significa ser uma mãe dedicada, uma esposa presente, uma filha que cuida, uma profissional competente no que faz. São tantos papéis que vivemos ao mesmo tempo que, muitas vezes, não temos tempo para nós mesmas. Nos sentimos sobrecarregadas, diante de tanta pressão para exercer tudo com maestria.

Meu primeiro conselho para você, mulher que está lendo esse artigo, é para não se culpar. Precisamos curtir mais todos esses papéis que a vida nos apresenta e aproveitar a companhia de quem amamos. Mas também lhe faço um chamado: mulher, venha participar da política!

Você pode estar se perguntando como vai ter tempo para fazer isso e que diferença fará na sua vida. Posso afirmar, diante da minha experiência, que fazer parte dos espaços públicos é transformador. Servir ao próximo e ver o teu trabalho dando resultado com a melhora da qualidade de vida das pessoas faz todo esse esforço valer a pena.

Participar da política também é ajudar todas as mulheres. Podemos atuar na construção de melhorias na segurança pública e quebrar o ciclo da violência contra a mulher. Podemos trabalhar pela educação, lutando por mais creches e pela qualidade do serviço que afeta gerações de mães. Podemos lutar por melhorias na saúde, no transporte, na economia e ver resultados concretos melhorando a vida de todas as pessoas.

Trago aqui um exemplo prático da importância da participação feminina. No ano passado, a Lei 14.721/23, de autoria da deputada federal Renata Abreu, foi aprovada e sancionada. O texto prevê atendimento psicológico no SUS para mulheres na gestação e puérperas, mediante avaliação médica. Uma legislação construída por mulheres, para mulheres.

Nos últimos anos, a polarização nos tirou uma característica fundamental na hora de fazer política: a empatia. Se colocar no lugar do outro deveria ser a prioridade de todos que estão no meio. E a empatia, a sensibilidade e o olhar coletivo são competências que nós, mulheres, construímos com nossas vivências. Por isso, ocupar este espaço que nos pertence é fundamental para a democracia brasileira.

Presidente estadual do Podemos Mulher RS