Selo Pet Friendly agora é lei

Silvana Covatti

Que o cão é o melhor amigo do homem todos já sabem, mas a cada ano que passa ele se torna mais que um amigo. O cão, o gato e outros animais são cada vez mais presentes nas fotos de família. Sendo assim, a presença destes animais está cada vez mais forte na rotina social dos brasileiros. Hotéis, casas de aluguel temporário, restaurantes e bares que aceitam os pets estão saindo na frente na intenção de lazer.

Aprovamos na Assembleia Legislativa um projeto de lei de minha autoria, com o apoio do governo do Estado, que cria o "Selo Pet Friendly", uma parceria público-privada que permitirá apoio aos estabelecimentos comerciais de todos segmentos no acolhimento ao pet e seu tutor.

Segundo pesquisa divulgada recentemente pela Associação Brasileira de Indústria de Produtos para Animais de Estimação, nosso País é o terceiro no mundo em faturamento da indústria pet, ficando atrás somente dos EUA e da China. Esta marca traz luz para a necessidade de abrir o mercado do turismo também para os bichinhos.

Em 2022, 46% dos brasileiros decidiram sua programação de férias com base em locais que aceitam a presença dos seus pets. E para além disso, que possuem uma estrutura para eles, como disponibilidade de água, espaço para brincar, ambiente adequado, entre outros critérios. É primordial o incentivo à convivência harmônica entre animais domésticos e seres humanos nos espaços, e a sensibilidade de comerciantes e empreendedores para que passem a absorver as novas demandas da sociedade, e cada vez mais necessárias.

Diante desta nova realidade, quem buscar o Selo Pet Friendly poderá usufruir de diversas vantagens, como o aumento da quantidade de leitos reservados, atração de novos clientes, melhoria da experiência de seus hóspedes, além de fidelizar o seu cliente. Estas atitudes permitirão o crescimento das rotas turísticas do Rio Grande do Sul, acolhendo um maior número de visitantes e fazendo a roda da economia girar cada vez mais.

Deputada estadual (PP)