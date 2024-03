Desafios e conquistas na busca por igualdade

Lourdes Sprenger

A cada ano, o mês de março traz consigo importantes reflexões e homenagens às mulheres, especialmente no dia 8, quando é comemorado o Dia Internacional das Mulheres. Embora honras, mensagens e gestos de apreço sejam bem recebidos, é fundamental lembrar que a verdadeira luta é pela conquista de resultados tangíveis que promovam a igualdade de direitos e oportunidades, assim como uma participação significativa nos espaços de poder.

No Brasil, as mulheres representam uma parcela significativa da população, totalizando 104 milhões, o que equivale a 51,5% da população. As mulheres constituem a maioria do eleitorado, com 53% dos votantes, somando 82 milhões de eleitoras. No entanto, os números de representação política feminina ainda são baixos.

Nas últimas eleições municipais, 900 dos 5.570 municípios do País não elegeram nenhuma vereadora, privando essas câmaras municipais de uma representação feminina. Apenas 658 prefeituras elegeram prefeitas, o que representa 11,8% do total.

No Rio Grande do Sul, dos 55 deputados na Assembleia Legislativa, 11 são mulheres, apesar de representarem a maior bancada feminina da história do parlamento gaúcho. No âmbito federal, das 513 vagas na Câmara dos Deputados, 89 são ocupadas por mulheres. No Senado, das 81 vagas, 15 são ocupadas por senadoras. Esses números revelam uma disparidade significativa em relação à representatividade masculina.

Tratando de outros segmentos de lideranças, as mulheres executivas representam 21% dos membros dos Conselhos Administrativos e 17% dos CEOs das empresas no Brasil. Neste cenário, há um otimismo de avanços nas lideranças femininas do País, mas não será de forma igual para todas as mulheres.

As mulheres que chegam aos espaços de poder alavancam a equidade de gênero e a racial. Elas abrem portas, deixam legado e inspiram outras.

Mulheres são seres humanos dotados de um diferencial que transcende a capacidade de gerar vida. Para superar as numerosas barreiras, que frequentemente se apresentam de maneira sutil, é necessário cultivar persistência, organização, determinação, conhecimento e uma profunda consciência do valor intrínseco do feminino. Somente assim poderemos conquistar os espaços que nos são de direito e contribuir de forma plena para uma sociedade mais justa e equitativa. Devemos honrar e celebrar a força e a resiliência das mulheres, não apenas neste mês, mas todos os dias.

Vereadora de Porto Alegre (MDB)