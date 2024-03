Luciano Zucco

O advento da agricultura na história humana foi o grande responsável pelo desenvolvimento das civilizações. É a atividade econômica mais antiga e, sem dúvida, uma das mais importantes. Nas últimas décadas, o Brasil deu um salto tecnológico que permitiu multiplicar sua participação na produção agrícola mundial. Por isso, neste 20 de março, Dia Mundial da Agricultura, é preciso destacar o papel dos homens e mulheres do campo nesta epopeia que nos levou à liderança em diversas cadeias produtivas do agronegócio, em especial os complexos carne, soja, milho, algodão e produtos florestais. O agro nosso de todos os dias é o grande responsável por alimentar cera de um bilhão de pessoas ao redor do planeta.

Quando falamos na agropecuária brasileira, todos os números são superlativos, ao ponto de deixar outros segmentos importantes bem longe em termos de desempenho. Recentemente, a indústria automobilística anunciou que vai investir no País R$ 41 bilhões até 2032. Sem dúvida, uma iniciativa altamente relevante, que trará muitas divisas para nossa economia.

No entanto, basta olhar para os investimentos do agronegócio brasileiro em 2023 para compreender a dimensão da agropecuária. Segundo dados do Banco Central, apenas no ano passado, os produtores rurais brasileiros investiram R$ 98,2 bilhões, mais do que o dobro prometido pelas montadoras ao longo dos próximos oito anos.

Prestem atenção neste outro recorte comparativo. A Expodireto Cotrijal, uma das maiores feiras agropecuárias do mundo, realizada em Não-Me-Toque (RS), movimentou R$ 7,9 bilhões em investimentos apenas em cinco dias de evento. Isso representa mais do que 50% da média anual de investimentos da indústria automotiva.

É por isso que precisamos celebrar a agricultura todos os dias, setor que emprega 28 milhões de trabalhadores. Com o perdão do trocadilho com nossas valorosas montadoras, o agro é o principal motor da economia brasileira. Portanto, é fundamental que o governo federal reconheça e valorize a importância contínua desse setor vital para o desenvolvimento e a prosperidade do País. E que esteja pronto para socorrer e apoiar este segmento a qualquer tempo.

Deputado Federal (PL-RS)