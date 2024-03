Bolsa Atleta: investimento no futuro de POA

Débora Garcia

É com imensa satisfação que compartilhamos o resultado preliminar dos escolhidos e escolhidas do projeto Bolsa Atleta, uma iniciativa inédita da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. A publicação com os nomes está disponível no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) desta segunda-feira, 18 de março. Este programa visa incentivar atletas de alto rendimento e pessoas com deficiência, para que possam competir em âmbito estadual, nacional e internacional.

Serão beneficiados 20 atletas talentosos e talentosas, representando diversas modalidades esportivas. Esses profissionais não carregam apenas o nome da nossa cidade, mas também se tornam embaixadores de Porto Alegre, promovendo-a em diferentes locais do Brasil e do mundo.

Investir no esporte vai além do orgulho cívico, mas também é uma estratégia para potencializar o nome de Porto Alegre no cenário nacional e internacional. Quando nossos atletas se destacam em competições importantes, eles promovem a imagem da cidade e despertam o interesse em conhecer mais sobre nosso ambiente cultural, turístico e de desenvolvimento.

O impacto desse projeto transcende as quadras e os campos esportivos. O esporte de alto rendimento tem o poder de atrair turistas, impulsionando a economia local e fortalecendo o setor do comércio e turismo. Eventos esportivos de grande porte contribuem na geração de receita pela hospedagem, alimentação, transporte e para o comércio, principalmente na área esportiva.

Além disso, o desenvolvimento do esporte de alto nível em nossa cidade tem um impacto positivo no bem-estar e na qualidade de vida de nossos cidadãos. Inspirados pelos sucessos de nossos atletas, mais pessoas serão motivadas a praticar esportes, o que contribui para uma população mais saudável e engajada.

É importante ressaltar que o Bolsa Atleta não é apenas um investimento financeiro, mas um investimento no futuro de Porto Alegre. Ao apoiar nossos talentosos atletas, estamos construindo uma cidade mais vibrante, inclusiva e reconhecida internacionalmente.

Juntos, estamos transformando a nossa cidade em um centro de excelência esportiva, colhendo os frutos desse investimento não apenas em medalhas, mas também em prosperidade e reconhecimento global. O sucesso de nossos atletas é o sucesso de toda Capital.

Secretária municipal de Esporte, Lazer e Juventude