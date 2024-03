Caso o sistema de lotações de Porto Alegre não receba subsídios por parte da prefeitura, o setor poderá encerrar as suas atividades. A associação da categoria diz que as lotações são prejudicadas pela concorrência com os aplicativos e o transporte clandestino e defende um subsídio de 10% do valor do sistema (Jornal do Comércio, 06/03/2024). Comparar transporte público com app tipo Uber é equivocado. App de transporte é serviço privado. Tem espaço para todos na cidade, pois tem público. O problema é que o transporte público não vai bem. Lotações sempre foram ótimas opções, mas sucateadas por sufocamento financeiro e cobrando caro dos passageiros, fica difícil o sustento mesmo. Mas o fato é que não se pode comparar serviços de natureza diferentes e esquecer que tem público para todos: lotação, ônibus, trensurb, táxi, app... A cidade é de todos. Só porque um não usa algo, não quer dizer que possa querer acabar com o serviço. (Renata Terra)