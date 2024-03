"Poder comemorar que já foi dado um passo grande, com 13 milhões a menos do mapa da fome, mostra o tamanho da nossa responsabilidade. Vamos seguir trabalhando para alcançar outros que ainda não chegamos." Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

"O povo de Gaza precisa de uma pausa humanitária imediata que conduza a um cessar-fogo sustentável. E eles precisam disso agora." Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia.

"É importante que tenhamos investimentos para que as unidades já existentes também possam ter o devido valor e desenvolvimento e possam cumprir o papel que nós tanto esperamos de cada uma delas. Por isso, expansão e consolidação devidamente saudadas e comemoradas." Júlio Xandro Heck, reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS).

"Nós sentimos falta da equipe especializada para o tipo de serviço. Não a equipe que confere se a rede está ligada ou não, se está com energia ou não, mas de fato que auxiliasse nessa mão de obra que era necessária em virtude do temporal." Marcos Felipi Garcia, Secretário municipal de Serviços Urbanos de Porto Alegre.