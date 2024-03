O futuro do Direito: Tecnologia e Inovação remodelando o cenário jurídico

Caroline Francescato



No coração de uma revolução no setor jurídico estão três forças principais, conforme identificadas pelo futurista Richard Susskind. Essas forças estão preparando o cenário para uma profunda transformação, semelhante às mudanças já vistas em setores como o imobiliário, o transporte e a telefonia móvel.



O primeiro motor dessa mudança é o novo perfil do cliente jurídico, que ecoa o consumidor moderno em muitos outros setores: eles exigem mais por menos. Não é apenas uma questão de redução de custos, mas também uma demanda por serviços mais rápidos, convenientes e acessíveis. Esse desejo por eficiência e valor reflete o sucesso de modelos como o do Uber, que revolucionou o transporte oferecendo conveniência a um preço competitivo.



Em segundo lugar, a liberalização dos serviços jurídicos está introduzindo novos competidores no mercado, como as "big four" e firmas de consultoria, forçando os escritórios de advocacia tradicionais a reinventarem suas ofertas e estruturas de preços.



Contudo, a tecnologia se destaca como o maior direcionador de mudanças, segundo Susskind. A automação de tarefas rotineiras e a transformação na entrega de serviços jurídicos não apenas melhoram a eficiência, mas também democratizam o acesso à justiça. Ferramentas como o Chat GPT exemplificam como a tecnologia pode alterar radicalmente a prática jurídica.



Um cenário representativo desse avanço é a crescente adoção do trabalho remoto entre os advogados brasileiros (segundo pesquisa realizada pelo Conselho Federal da OAB, 42,66% dos profissionais trabalham de casa), impulsionada pela necessidade de integrar tecnologias como videochamadas, gestão de tarefas e acompanhamento processual.



Com quase 2 milhões de profissionais no Brasil, as soluções tecnológicas se tornam um investimento significativo, especialmente para advogados autônomos. A plataforma LinkLei exemplifica uma resposta inovadora a essas mudanças, focando no desenvolvimento profissional do advogado individual. Oferecendo ferramentas centralizadas e oportunidades de networking, a plataforma visa colocar advogados individuais em pé de igualdade com grandes firmas.



Apesar desses avanços, um desafio persiste: um vasto número de problemas jurídicos permanece sem suporte legal adequado. Segundo o World Justice Project, 77% dos problemas jurídicos globais não recebem assistência, um descompasso que se reflete de forma semelhante no Brasil, país com a maior proporção de advogados por habitante no mundo.



Esse panorama aponta para um mercado jurídico latente, ansioso por soluções inovadoras que alinhem a oferta de serviços jurídicos às necessidades e expectativas dos clientes. A tecnologia, especialmente a inteligência artificial, surge como uma ferramenta poderosa para desbloquear essas barreiras, ampliando o alcance e a eficiência dos advogados, e permitindo até mesmo que profissionais autônomos compitam com grandes escritórios.



A evolução do mercado jurídico, portanto, não está apenas na adoção de novas tecnologias, mas na reimaginação do próprio conceito de serviço jurídico. Advogados, impulsionados pela inovação, estão cada vez mais capacitados a oferecer soluções legais mais eficazes, acessíveis e personalizadas, prometendo uma era de maior acesso à justiça e inovação sem precedentes no setor.

Advogada, fundadora da plataforma LinkLei e uma das idealizadoras do evento Legal Innovation Experience