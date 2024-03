Mais mulheres no board das empresas

Artur de CastroResponsáveis pelo aconselhamento técnico e estratégico de uma organização, os conselhos vêm se tornando espaços mais plurais nos últimos anos, à medida em que a agenda ESG se consolida no âmbito empresarial. Seja nos Conselhos de Administração, Fiscal ou Consultivo, é crescente a contratação de mulheres para funções antes mais restritas aos homens. A tendência é evidenciada por um estudo da Evermonte Executive Search, referência em headhunting na Região Sul do Brasil, que, dentre outros insights sobre o mercado de conselhos, mapeou o crescimento da participação feminina no board das empresas.Em 2019, cerca de 10,5% das cadeiras eram ocupadas por mulheres. Em 2023, esse número subiu para 17,8%. Captados por meio de uma pesquisa interna que avaliou mais de mil profissionais em nível nacional e internacional, os dados também revelam que existe um interesse espontâneo das companhias em ampliar a quantidade de mulheres nos conselhos. Em 2020, cerca de 44% das empresas buscavam conselheiras para essas posições. Dois anos depois, o percentual subiu para 78%, demonstrando, também, a consolidação da agenda ESG.O crescimento da participação feminina não deixa de estar relacionado à própria atuação profissional das conselheiras. Os dados da Evermonte atestam que, no geral, as mulheres estão mais voltadas à temática ESG, sobretudo no que se refere aos âmbitos social e ambiental. Portanto, a necessidade da profissionalização da área, para além da adoção desta agenda por si só, também pode ter corroborado para o crescimento do número de mulheres.Mais do que o gênero, contudo, o que está em jogo, na contratação para um conselho, é o conjunto de habilidades pessoais e profissionais. Segundo a Evermonte, a tendência é de que sejam cada vez mais requeridos profissionais com habilidades digitais e de gerenciamento de riscos, além de soft skills como curiosidade, otimismo, escuta, criatividade, diversity ambassador – a disposição em aprender sobre diversidade – e, é claro, inteligência emocional, habilidade atemporal, que tem se tornado cada vez mais relevante no contexto das organizações.