Metodologias ativas no ensino superior

Luciana Idiarte Soares Falkenbach

As constantes mudanças provocadas pela evolução tecnológica reforçam, cada vez mais, a necessidade de as instituições de ensino superior (IES) formarem profissionais éticos, responsáveis e capazes de agir na sociedade, aprimorando condições de vida e tornando-a mais humana e justa. Inclusive as mais recentes Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNS) de diferentes cursos de graduação têm trazido para o perfil de seus egressos competências para a atuação profissional ética, crítica, reflexiva, autônoma e cooperativa na busca por soluções criativas para problemas relacionados às suas áreas.

Nesse contexto, é nítido que as IES precisam estar preparadas para inovar, e isso perpassa pelas práticas pedagógicas aplicadas à construção do conhecimento e desenvolvimento de habilidades e competências. Por tradição, a aula expositiva tem ocupado grande espaço no ensino superior; todavia, é crucial que sua hegemonia seja revista em favor da adoção de estratégias que coloquem o estudante em papel protagonista em relação ao seu processo de aprendizagem.

Diante disso, a perspectiva das metodologias ativas surge como estratégia de inovação e fornece subsídios relevantes para que a educação em nível superior seja um simulacro da realidade e prepare os universitários para a intervenção em conflitos e problemas da vida cotidiana. As metodologias ativas são princípios amplos que guiam os processos de ensino e aprendizagem e se manifestam em estratégias, abordagens e técnicas variadas, específicas e concretas. Dentre aquelas que têm se destacado estão: sala de aula invertida, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, gamificação e design thinking.

Para que práticas pedagógicas inovadoras ocorram no ensino superior, e a superação do entendimento de que ensinar é somente transferir conhecimento aconteça, o professor tem papel imprescindível. Características como maturidade intelectual e emocional, curiosidade, entusiasmo, abertura ao novo e capacidade de diálogo precisam estar associadas à formação pedagógica continuada de modo que o docente construa autonomia para desenvolver variadas estratégias e métodos de promoção de aprendizagem ativa e conscientização da realidade.

Nesse intuito, momentos periódicos de formação, em que os professores possam trocar experiências e vivenciar metodologias ativas, contribuem para o desenvolvimento de habilidades essenciais ao docente de nível superior e fortalecem sua identidade.

Coordenadora de Ensino, Regulação, Pesquisa e Extensão do Uniftec, Ftec e IBGEN