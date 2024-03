A Transferência Eletrônica de Fundos não é obrigatória no RS!

Rômulo Raffin

Uma grande dúvida vem deixando os comerciantes gaúchos angustiados com a relação entre a TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) e a NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica). Desde o início deste ano, o Decreto 56.670 passou a abranger todos os estabelecimentos comerciais independente do seu porte, exigindo a integração da NFC-e e meios de pagamento eletrônico. Na prática, significa "copiar" uma identificação e "colar" na nota fiscal via sistema.

Uma das formas de se atender a determinação é com a TEF, por isso, erroneamente foi interpretado que ela seria obrigatória, o que favoreceu alguns vendedores de sistemas que distorcem a norma legal do Estado para aumentar suas vendas.

A TEF é uma "maquininha de cartão" separada em duas partes: a TEF em si, que é o programa que "disca" para fazer a transação, e o PinPad, que é o leitor de cartão com teclado numérico. O que diferenciava a TEF da maquininha era a conexão com o sistema da loja.

Com as maquininhas smart (que parecem um celular com uma pequena impressora colada), é possível instalar aplicativos para gerar a nota fiscal diretamente ou conectar com o sistema da empresa. Ou seja: elas também cumprem os requisitos do decreto e trazem vantagens para o comerciante.

O principal benefício é que as operadoras disponibilizam as maquininhas gratuitamente enquanto os PinPads para a TEF precisam ser comprados ou alugados. Além de funcionar com computadores e impressoras normais, rodam também em tablets ou celulares e conseguem imprimir direto na maquininha. O que diminui o investimento e manutenção dos caixas, bem como facilita o atendimento em períodos de alta demanda.

Portanto, com uma maquininha smart e um sistema de gestão moderno, o comerciante não tem custos extras para se adequar à lei e, para aqueles que há tempos planejam a modernização do seu ERP, este é o momento ideal.

