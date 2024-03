Capital gaúcha celebra sua produção rural

Cassio Trogildo

Porto Alegre está entre as três capitais brasileiras com maior zona rural, ficando atrás apenas de Palmas e São Paulo. Com 4 mil hectares - 8,28% do território municipal -, a área localizada na região Extremo Sul concentra propriedades destinadas à agricultura, pecuária e turismo rural. Muitos porto-alegrenses não conhecem essa parte da cidade, por isso a prefeitura está realizando uma série de ações, com foco em incentivar a produção e o empreendedorismo, unindo campo e cidade.

Após períodos difíceis para a atividade agrícola, passando por estiagem no início de 2023 e por fortes chuvas no final do ano, investimos cerca de R$ 10 milhões no Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, que contempla auxílio emergencial, incremento na assessoria técnica, abertura e limpeza de açudes, uso de máquinas, fornecimento de kits de irrigação, adubação e calcário, além da realização de eventos para fomentar a produção e o turismo rural.

Assim, nasce a FestPoa Rural, para celebrar a produção primária que vem de dentro da capital gaúcha. Em sua primeira edição, de 9 a 17 de março, a programação contemplará atividades nas propriedades dos Caminhos Rurais e no Centro de Eventos Ervino Besson, na Vila Nova. Haverá baile, shows musicais, entretenimento para crianças, trilhas, cavalgadas, seminários técnicos, oficinas e o retorno da Linha Turismo na Zona Rural, entre outras atrações. O destaque da programação será a Feira da Produção Rural, com mais de 30 expositores, que vão oferecer o melhor da agricultura familiar, artesanato, cultura indígena e gastronomia para os visitantes.

Queremos conscientizar as pessoas sobre a qualidade e variedade dos produtos locais, promovendo o turismo rural e ampliando o mercado para os produtores da região. A realização é uma parceria entre a Associação Porto Alegre Rural (Caminhos Rurais) e a Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política (SMGOV), com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), Sindicato Rural de Porto Alegre, Associação dos Produtores Agroecológicos da Região Metropolitana de Porto Alegre (RAMA) e escritório de Porto Alegre da Emater-RS.

A FestPoa Rural será uma oportunidade ímpar para a população conhecer de perto as riquezas das propriedades e se encantarem com tudo o que o meio rural tem a oferecer aqui na capital gaúcha. Venha viver o rural dentro de Porto Alegre!

Secretário de Governança Local e Coordenação Política de Porto Alegre