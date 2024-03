Santa Ágata, a santa protetora das mamas

Maximilano Cassilha Kneubil e Janaina Brollo

Santa Ágata é um dos mais conhecidos ícones do período definido como Igreja Primitiva (33-325 d.C). Também chamada de Águeda de Catânia, viveu entre os anos de 235 e 251, no Império Romano. Natural da Sicília, nascida em uma das famílias mais nobres da região, dedicou-se a Deus com voto da castidade. Sua história de devoção atribuiu à sua vida uma série de lendas que ganhou ainda mais dimensão a partir da publicação da Legenda Áurea, em 1288 - mais de mil anos após o seu martírio.

Conforme contam esses relatos, Ágata era cortejada por um poderoso senador chamado Quinciano que, após ser rejeitado diversas vezes, passou a persegui-la. A jovem foi enviada a um bordel, onde resistiu firmemente às tentativas de quebra de sua castidade. Incessante, Quinciano a acusou por ser cristã, e Ágata - que não renunciou a suas crenças - foi submetida a uma série de torturas e acabou com seus seios "arrancados". Sem direito a qualquer forma de tratamento ou remédio, foi jogada em um calabouço, onde teve uma visão de São Pedro acompanhado por um jovem que carregava uma tocha e aplicou óleos medicinais em seus ferimentos. Alguns dias depois, o senador, furioso pela cura milagrosa, ordenou que as torturas fossem intensificadas: Ágata foi despida e arrastada sobre carvão em brasa e cacos de vidro.

A este ponto, a devota já enxergava a morte como o caminho para o fim de seu sofrimento. De volta ao calabouço, enquanto orava por liberdade, um terremoto causado pela erupção do vulcão do Monte Etna sacudiu a estrutura da prisão e causou seu falecimento. No funeral de Ágata, o jovem com a tocha estava novamente presente. Pouco tempo depois, Quinciano também faleceu.

Em fevereiro de 252, um ano após a morte de Ágata, o vulcão do Monte Etna entrou em erupção e, segundo a lenda, os moradores utilizaram o véu da Santa para conter as chamas. A partir disso, o objeto passou a ser adorado com uma relíquia, e atualmente está na Catedral de Florença. A tumba de Ágata está na Catânia, e a Santa conta com inúmeras igrejas em sua homenagem.

Por sua história, Santa Ágata é considerada a padroeira das pacientes em tratamento contra o câncer de mama, assim como dos médicos especialistas em mastologia. Na data de sua morte, 5 de fevereiro, é celebrado seu dia. Ela representa a fé, a força, a perseverança e a cura, abençoando fortemente as mulheres.

Médicos mastologistas