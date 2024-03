Arroz: Avanços e tropeços

Tomaz Silveira Olea

Neste final de fevereiro de 2024 homens e mulheres obstinados e debaixo do sol escaldante da Fronteira Oeste, mais uma vez colocam suas colheitadeiras a cortar os “cachos dourados” que a lavoura de arroz nos oferta.



Mais uma vez o ciclo das plantas se encerra, mas o trabalho continua, a busca pela vida, pela sobrevivência, a fé e o trabalho.



Desde a década de 1950 a lavoura arrozeira vem desafiando os agricultores a serem cada vez mais corajosos e eficientes. A construção dos açudes e barragens no início, após a vinda dos desbravadores na sua grande maioria descendentes de Italianos e Alemães.



Os rudimentares instrumentos de produção, desde a junta de bois até os grandes maquinários que hoje dominam o horizonte mostra que esses abnegados produtores seguem evoluindo, gerando empregos, aquecendo o comércio e a indústria e produzindo riqueza para o RS e o Brasil.



Produzimos quase 70% de arroz que o País consome aqui no Rio Grande do Sul. Só em São Borja em 2023 foram arrecadados mais de R$ 4.000.000 com a C.D.O (Contribuição de Defesa da Orizicultura). Porém, o Instituto Riograndense de Arroz (IRGA) definha a passos largos e seus pesquisadores e funcionários recebem um vergonhoso e magro salário.



Com sua origem no Sindicato Arrozeiro do RS E com o objetivo de defesa da orizicultura, desenvolvimento da pesquisa e assistência técnica aos produtores, a entidade se desenvolve e em 20 de junho de 1940 é reconhecido como entidade pública.



Atuando a mais de 80 anos junto a lavoura arrozeira o mesmo IRGA ajudou a viabilizar, pesquisar e implantar técnicas avançadas de cultivo e produção. Foi por meio dele que chegou até nós variedades como BR IRGA 409 e BR IRGA 417 que por décadas foram cultivados no RS e principalmente na Fronteira Oeste com altos rendimentos de produção e qualidade de grãos.



Foram os incansáveis pesquisadores do IRGA que desenvolveram o hoje consagrado BR IRGA 424 além de uma infinidade de técnicas de manejo e produção, desde o desenvolvimento de linhagens e variedades de sementes, como irrigação, adubação e redução de perdas na hora da colheita e secagem de arroz.



O aumento dos custos, a entrada de arroz dos países vizinhos, o alto endividamento, os juros do mercado financeiro, tudo isso tem que ser tolerado e pago pelos nossos produtores. Aqui em São Borja após encerrar-se o ciclo do linho, do qual fomos a capital, sofremos uma forte crise na lavoura de trigo e o arroz tornou-se o carro chefe da agricultura. Em meados da década de 70 a cidade prosperava e a força orizícola transformava o cenário outrora dominado pela pecuária.



A tão falada reservação da água já naquela época era feita através de açudes e barragens, mesmo com máquinas rudimentares. Erguiam-se granjas, secadores e galpões. Na década de 1990, mais precisamente em 1994 com a implantação de Plano Real por Fernando Henrique Cardoso, a agricultura deu sua forte contribuição com suas exportações e preço dos alimentos em baixa a chamada “âncora verde”, foi essencial para o controle da inflação.



Pagou-se alto preço, foi daqui do Rio Grande que seguimos para Brasília mobilizando todo o agronegócio do país pelo direito de poder seguir produzindo e gerando riquezas. O protesto ficou conhecido como “Caminhonaço” e a partir daí veio o PESA e a securitização,

resolvendo uma parte das perdas que a falta de política agrícola séria gerava e gera ao setor. Tudo isso para que o arroz, “o primo pobre” da cesta básica esteja na prateleira de todos os mercados e, também, abasteça o mercado internacional.



Parabéns, arrozeiros! Vocês nos orgulham e o seu exemplo nos serve de inspiração. Que a colheita de 2024 seja farta e generosa e que as adversidades sejam superadas com a

união de todos nós.



Presidente do Sindicato Rural de São Borja