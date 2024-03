Sustentabilidade para o hoje e o amanhã

Fábio Branco

Desenvolvimento e sustentabilidade não são opostos. Pelo contrário, podem e devem caminhar juntos, gerando crescimento econômico, conservando o meio ambiente e levando assistência para quem necessita, numa soma de forças pelo bem comum. Neste sentido, cidades como Rio Grande, ricas em recursos e belezas naturais e, ao mesmo tempo, com enorme potencial econômico, saem à frente para os desafios do amanhã.

É essa visão que guia nosso trabalho. Cito, por exemplo, a meta de neutralizar as emissões de carbono até 2040, por meio do incentivo à arborização e à criação de áreas verdes, da modernização na legislação e da prospecção de novos investimentos que contemplem, também, a preservação ambiental.

Lançamos uma iniciativa inovadora em nosso município: a Avaliação Ambiental Estratégica, que permite a criação de salvaguardas ambientais a serem incorporadas pelos novos empreendimentos e, também, pela gestão pública, a quem cabe o licenciamento. Assim, garantimos fluidez, transparência e objetividade nas licenças e posteriores fiscalizações.

Para tanto, estamos propondo uma modernização na legislação, atualizando a Política Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o Plano Diretor de Arborização, leis de licenciamento e fiscalização e o Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, entre outros. Este trabalho se soma a outras iniciativas em andamento, como o projeto de monitoramento da qualidade do ar, em parceria com a Ufrgs, e o Programa Municipal de Arborização, ao lado da UFPel.

A criação do Parque Natural da Barra do Rio Grande atende a uma demanda antiga da comunidade. Unidade de conservação de proteção integral, permitirá visitação, pesquisa científica e educação ambiental. Em 2024, também iniciaremos as obras do Ecoparque Turístico dos Molhes da Barra e a revitalização do Parque Urbano do Bolaxa.

Em outro campo, a cidade desponta como sede do novo modelo de reciclagem sustentável de plataformas da Petrobras. Em dezembro, chegou ao Estaleiro Rio Grande a P-32, que passará por desmantelamento ao longo de todo este ano. A parceria entre a Ecovix e a Gerdau dará a destinação correta de todos os resíduos, sendo que a sucata metálica será utilizada como matéria-prima pela produtora de aço.

Com planejamento e regras claras, Rio Grande caminha em direção ao desenvolvimento sustentável. Geramos emprego, renda e dignidade à população, ao mesmo tempo em que cuidamos do meio ambiente, na busca de uma vida melhor no hoje e no amanhã de nossa comunidade.

Prefeito do Rio Grande (MDB)