Avança exportação de carne com osso à China

Luciano Silveira

Maior parceiro comercial do Rio Grande do Sul, com um montante de US$ 5 bilhões, em importações, ao longo de 2023, a China inicia em março o processo de auditoria na carne produzida no Estado e destinada ao mercado chinês. A medida faz parte do processo de negociação, que já vem de muito tempo e foi reforçado pela presença da comitiva gaúcha naquele país, da qual fiz parte, como presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo, no mês de dezembro do ano passado.

Tudo para que as autoridades sanitárias chinesas reconheçam a condição da proteína animal oriunda do Rio Grande do Sul, como livre de aftosa sem vacinação. Status que possibilitaria aumentar ainda mais o volume de exportações da carne gaúcha, porque permitiria incluir na pauta as carnes bovinas com ossos e miúdos, ainda vetadas pelo rigoroso controle sanitário chinês.

O Rio Grande do Sul é, hoje, o terceiro maior exportador de produtos pecuários do Brasil e o quarto colocado, em valor bruto. A missão à China serviu para reforçar as potencialidades do nosso estado e buscar a ampliar a habilitação das plantas frigoríficas nas áreas de suínos, bovinos e aves, permitindo o acréscimo dos miúdos e carnes com osso na pauta de exportações. Houve um encontro, promovido pela China Inspection and Quarentine Association (CIQA), Harbin Eletric Corporaiton e pelo governo do Estado, reunindo representantes de empresas chinesas, que contribuiu bastante nesse sentido.

Também foram assinados memorandos de cooperação, durante as audiências. Um com a China Entry-Exit Inspection and Quarantine Association (CIQA) e outro com a Harbin Eletric Corporaiton. E o objetivo de justamente promover a prática cooperativa, no comércio, investimento, indústria e outros campos relacionados, estabelecendo mecanismo regular de cooperação nessa área, preservadas as legislações jurídicas e comerciais de cada país. A mudança de status nunca esteve tão próxima. Ótima notícia para a pecuária gaúcha.

Deputado Estadual (MDB) e presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa RS